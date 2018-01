Liceeni pentru o lume nouă

Peste 100 de elevi de la Institutul „Saint-Roch” – Theux (Belgia) sunt în vizită de o săptămână la Oradea. Vizita lor face parte din proiectul „O lume de (re)construit”, derulat între Institutul „Saint-Roch” – Theux (Belgia) şi Colegiiile Naţionale „Emanuil Gojdu” şi „Mihai Eminescu” din Oradea.

Activităţile din proiect au debutat marți cu ateliere de lucru tematice, vizite la Cetate, Muzeele din Oradea şi spectacolul „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou la români”.

Profesorii şi elevii belgieni le-au propus orădenilor câteva ateliere de lucru pe teme, precum: „Problema solidarităţii într-o societate”, „Manipulare prin mass-media şi publicitate”, „Societatea de consum (energie, alimentaţie, reciclare, deşeuri etc.)”, „Belgia azi şi în viitor”, „Întâlnire cu străinii (imigraţie, regugiaţi, convieţuire…)” şi „Agricultură clasică, mediu înconjurător şi alte modalităţi de a trăi împreună”.

Atelierele propuse de cele două colegii sunt axate în special pe tradiţii şi obiceiuri româneşti, respectiv pe istorie şi cultură românească. Atelierele de confecţionat mărţişoare, de istorie a României ori cele de dansuri populare, au atras ca un magnet.

Activităţile vor continua până vineri, 12 ianuarie, când belgienii se vor întoarce în ţara lor, aşteptând ca orădenii să le întoarcă vizita în perioada 23 – 30 martie.

În proiect sunt implicaţi 110 elevi din Belgia, însoţiţi de şase profesori (coord. prof. Christian Jacquemin), şi tot atâţia de la Colegiile „Mihai Eminescu” şi „Emanuil Gojdu” (coordonaţi de prof. Livia Mircea și prof. Gergely Eniko, din partea Colegiului Gojdu, şi coord. prof. Crinela Varga și prof. Diana Costin de la „Mihai Eminescu”).

„Este un proiect multidisciplinar, cu o tematică actuală – „Ce fel de lume (re)construim? Trăim o perioadă zbuciumată, din punt de vedere economic, politic, social ori ideologic, şi ne-am dori ca prin activităţile noastre – de căutare, de descoperire sau de schimb cu tinerii din Oradea, să reflectăm la aceste probleme pentru a-i pregăti să contruim o lume în care toţi să fim prieteni, o lume pe care o sperăm mai frumoasă. Suntem pentru a IV-a oară aici şi am legat, de-a lungul acestor ani, prietenii durabile. Am fost umiţi să descoperim că nu aveţi zăpadă. Cred că nu are de-a face cu meteorologia, cât cred că prietenia şi căldura românilor a topit zăpada”, a spus prof. Christian Jacquemin la debutul activităţilor de marți.