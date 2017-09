Liceenii bihoreni, învăţaţi să evite accidentele rutiere

Liceenii din tot judeţul vor fi în această săptămână „ținta” Asociaţiei Pentru Educaţie şi Siguranţă Rutieră. Împreună cu Consiliul Județean Bihor, Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Inspectoratul Şcolar Județean Bihor și voluntarii Ambulanței Bihor, de luni, 25 septembrie 2017 şi pâmă vineri, 29 septembrie 2017, Asociaţia pentru Educaţie şi Siguranţă Rutieră organizează în tot judeţul campania „Ora de educație rutieră!”.

Membrii AESR au ca target scăderea numărului de accidente rutiere în care sunt victimizați elevii. Cum reprezentanţii AESR cred cu tărie că educaţia este primul tip de prevenire pentru reducerea numrului de accidente rutiere, vor acum să-i înveţe pe liceeni ce să facă pentru a nu deveni victime.

Preşedintele AESR, Cristian Ştefan Vasile, a transmis că în toată această săptămănă, el şi colegii săi din echipa de proiect vor dezbate împreună cu elevii, părinţii, cadrele didactice, autorităţi locale şi judeţene, tema campaniei.

În paralel cu acțiunile în unitățile de învățământ, echipe de voluntari ai asociației vor dialoga cu oamenii din localitățile incluse în proiect și vor distribui materiale informative.



„Ora de educație rutieră!” ce se va organiza de către AESR şi partenerii ei va trebui să aibă ca feed back conştientizarea şi informarea corectă a elevilor din clasele terminale ale liceelor cu privire la importanţa respectarii legislației rutiere, reuşind astfel o responsabilizare socială a acestora și reducerea numărului de accidente rutiere, a anunţat preşedintele AESR România.

Startul – la CN Mihai Eminescu

În județul Bihor, startul campaniei se dă luni, 25 septembrie 2017 începând de la ora 13:00, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”. Marţi, de ora 11.00, ora de educaţie rutieră se va susţine la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, iar de la ora 13.00 la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”. Miercuri, reprezentanţii AESR şi colaboratorii lor îi vor învăţa cum pot să se ferească de accidente rutiere pe liceenii din Marghita care frecventează cursurile la Grupul Şcolar Agricol „Horea” de la ora 09:00 , la Grup Şcolar „Octavian Goga” de la ora 11:00, iar de la ora 13:00 la Colegiul Agricol din Valea lui Mihai. Joi, ora de educaţie rutieră va continua la Grupul Şcolar Agricol din Salonta de la ora 10:00 şi, de la ora 12:00, la Colegiul Naţional „Arany Jnaos”.

În ultima zi a campaniei, la ora 9:00 va veni rândul liceenilor de la Liceul Vocaţional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuş, de la ora 10.00, al celor de la Colegiul Naţional „Samuil Vulcan”, iar de la ora 12:00 al celor de la Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” din Beiuş.

Şi alte obiective

Preşedintele AESR transmite că, pe lângă scăderea numărului de accidente rutiere, se urmăreşte informarea publicului în privinţa respectării legislaţiei rutiere, dar şi dezvoltarea acţiunii de voluntariat, a muncii în echipă, instruirea voluntarilor de către echipe de specialişti; În plus, reprezentanţii AESR vor să armonizeze acest program la nivel territorial şi national şi vor să realizeze o deschidere spre parteneriate cu instituţii publice, mediul privat etc, interesate să contribuie la acţiunile noastre.

De reţinut că Asociaţia pentru Educaţie şi Siguranţă Rutieră derulează în fiecare an o serie de proiecte având ca parteneri instituţii publice centrale şi locale şi că

„Ora de educație rutieră!” reprezintă un proiect

ambiţios al AESR şi că se va derula şi în judeţele: Sălaj, Maramureş, Mureş, Braşov, precum şi în Capitală.