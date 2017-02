Lider al PSD Oradea, Florin Lele o dă la întors: Nu am susținut OUG 13, dar susțin programul de guvernare

Reamintim că pe 3 februarie, Bihon.ro a publicat un articol în care prezenta declarațiile integrale a lui Florin Lele. „Inițierea acestei Ordonanțe de urgenta în miez de noapte consider ca reprezintă un atentat la bunele moravuri, la morala și integritatea acestui popor. Mă delimiteze total de acest document și de inițiatorii ei. Consider ca în aceste momente Dragnea, Grindeanu și Iordache nu mă reprezintă și nu reprezintă mandatul meu ca cetățean sau ca membru de partid”. (Articolul complet: Un președinte PSD Oradea se dezice de partid)

La câteva zile după, Florin Lele a revenit cu declarații mai ample prin care își arată din nou susținerea față de PSD și de prograul de guvernare. „De acum, Guvernul Grindeanu, legitim instalat, pe care l-am ales si sustinut consider ca trebuie sa-si continue planul de masuri asumat prin programul de guvernare”.

În cele ce urmează redăm, integral, declarațiile președintului Organizației 1 PSD Oradea, Florin Lele:

„Dat fiind presiunea evenimentelor din ultimele zile, doresc sa fac cateva completari fata de postarea de pe contul meu de facebook din dimineata zilei de 03 februarie 2017.

Sunt bucuros ca domnul prim ministru Grindeanu a raspuns solicitarilor venite din partea strazii si duminica 05 februarie 2017, în cadrul ședinței de Guvern a supus spre aprobare proiectul de Ordonanță de Urgență pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.13/2017.

,,Orice lege care încalcă drepturile omului este, în esenţă, nedreaptă şi tiranică”, spunea Maximilien Robespierre

E un pas firesc spre normalitate abrogarea acestei Ordonante.

Aratam in postarea mea de vineri dimineata ca ,,în aceste momente,, Dragnea, Grindeanu și Iordache nu mă reprezintă și nu reprezintă mandatul meu ca cetățean sau ca membru de partid.

Nu aceasta este fisa postului pe care le-am incredintat-o,, facand trimitere desigur la faptul ca initierea acestei ordonante nu a fost asumata prin programul de guvernare iar lipsa mea de sustinere se refera la acel moment si nu la intreg programul de guvernare.

De acum, Guvernul Grindeanu, legitim instalat, pe care l-am ales si sustinut consider ca trebuie sa-si continue planul de masuri asumat prin programul de guvernare. Am incredere ca aceste masuri vor satisface cat mai deplin asteptarile a cat mai multor romani. Sustin si voi sustine orice masura,menita sa imbunatateasca vizibil calitatea vietii in Romania si bunastarea cetatenilor ei.

Desigur, cei mai multi romani isi pun problema increderii viitoare in acest guvern si in formatiunea politica a PSD. ,,E bine sa fim bun cu bunii si drepti cu raii,, spune un vechi proverb.

,,Am facut o fapta rea si am batut un cui in usa. Am facut o fapta buna si am scos cuiul. Ramane insa gaura,, asa cum ramane si un gol in sufletul celor pe care i-am dezamagit. Daca am pleca ca partid de la guvernare,nu am mai avea sansa de corecta si repara nici greselile si nici golul iscat de neincredere. Oamenii,poporul,n-ar mai avea astfel ocazia sa vada daca avem totusi onoarea sa ducem la bun sfarsit ceea ce ne-am asumat. Increderea poate fi recastigata,cu greu,dar poate fi. E drept,unele persoane vor ramane indezirabil in neincredere,asta e. ,,Daca a inteles sa se indrepte,iertarea e un pas pe care trebuie sa-l faci,ca sa nu fie altfel doi oameni rai.,,-spune sf Augustin.

Intreaga natiune a irosit in aceste zile o energie imensa. Daca am face un front comun si am folosi aceasta energie in alte directii,am putea arata intregii lumi ca Romania e altfel de cum o vad ei acum.

Evenimentele din aceste zile au creat o experienta pe care nici unii n-o vom uita-o curand si ar fi bine sa invatam ceva din ea

Ca oamenii,drepturile,libertatile si principiile lor,trebuiesc respecate indiferent de culoare lor politica. Ca inainte sa dai ceva cuiva,sa-l consulti mai intai. Numai asa poti sa-i oferi ce-i mai bun din ceea ce-si doreste.

Ca trei vecini de scara de bloc,psd-ist,pnl-ist si udmr-ist nu trebuie sa-si poarte dusmanie unii altora,in disputa lor pentru putere,ci sa gaseasca cai de a conlucra impreuna pentru binele acestei natiuni.

Ca strada trebuie sa manifeste pasnic. Ca luptele se duc,numai acolo unde actioneaza forte diametral opuse ca rezistenta,iar ,,lupta,, creaza aversiune,ura si indignare.

Ca uneori ne expunem copii razboiului propriei noastre vanitati. Cu ce dragoste de tara si atasament pentru semenii nostri vor creste acestia cand vor fi mari ?

Suntem romani cu totii. Haideti sa militam in front comun pentru Pace,Liniste si Armonie. Ura si indignarea nu ne folosesc la nimic.”