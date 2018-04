Liderul Ligii a II-a vine duminică la Sînmartin

La Baza Sportivă Luceafărul din Sînmartin vor poposi jucătorii liderului Dunărea Călăraşi.

O echipă neînvinsă din 19 august 2017, care are 10 victorii, 3 remize şi două înfrângeri în jocurile susţinute în deplasare. Dunărea îl are în componenţă pe liderul golgheterilor ligii secunde, Valentin Alexandru – 21 de goluri, care are cu două mai multe decât Vlad Rusu, atacantul bihorenilor.

Partida Luceafărul Oradea – Dunărea Călăraşi este programată duminică, de la ora 11:00, și va fi televizată de Digi Sport 1. Intrarea spectatorilor este liberă.

REZULTATE ÎNREGISTRATE SÂMBĂTĂ

Sportul Snagov – Metaloglobus Bucureşti 2-0

Ştiinţa Miroslava – UTA Arad 1-2

Ripensia Timişoara – CS Afumaţi 2-1

Dacia Unirea Brăila – FC Hermannstadt 0-6

ASU Poli – Pandurii Târgu Jiu (ora 17:00)

Duminică

Chindia Târgovişte – Academica Clinceni (ora 11:00)

Luni

FC Argeş – CS Mioveni (ora 15:00)

Foresta Suceava – Olimpia Satu Mare 3-0 (la masa verde)

ASA Târgu Mureş – CS Baloteşti 0-3 (la masa verde).