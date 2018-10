Liderul mondial la tenis, Simona Halep are hernie de disc

Tenismena română, accidentată la spate în urmă cu aproximativ două săptămâni, a fost supusă unui RMN, în urma căruia a primit acest diagnostic.

Șansele ca Simona să fie prezentă la Turneul Campioanelor, programat la sfârșitul acestei luni, sunt extrem de mici.

“Bună tuturor,

Vreau să vă anunț că astăzi am facut un RMN și am aflat că am hernie de disc.

O sa discut cu doctorii în zilele următoare și sper să revin cât mai repede pe teren. Vă voi ține la curent.

Mulțumesc pentru încurajări”, a scris Simona Halep pe pagina ei de Facebook.

Hernia de disc reprezintă o afecțiune de natură neurologică ce se caracterizează prin alunecarea nucleului pulpos de-a lungul măduvei spinării și coloanei vertebrale, ceea ce clinic se traduce prin apariția unor dureri de spate foarte intense în zona respectivă.

Medicul Pompiliu Popescu afirmă că există mai multe tratamente care să o pună pe picioare, însă ar fi bine să nu înceapă să facă infiltrații cu cortizon ci doar tratament, repaus și recuperare.