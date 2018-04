LIGA 4: Statistica etapei a 18-a. S-a înregistrat scorul campionatului

Meci în care Ovidiu Morna, antrenorul jucător al Sînmartinului, a marcat o „triplă”. Tot cu trei goluri se poate lăuda şi Paul Suciu de la CS Oşorhei, care s-a dovedit a fi decisiv pentru echipa lui în duelul cu CS Mădăras.

Israelianul Suwan Emad a contribuit cu două goluri la victoria studenţilor fotbalişti în faţa echipei din Valea lui Mihai.

Crişul Sântandrei – Unirea Livada 1-1 (0-0)

Au marcat: Covaciu 75 / D. Lele 86

Crișul: T. Deac – L. Dărăban (66 B. Chișvasi), Novak, G. Cornea, Fl. Buz (60 Al. Nan), R. Pop, R. Giura (82 Lavrincsik), Sg. Ban (62 Covaciu), R. Matei, Bundea, P. Deac. Antrenor: Gheorghe Ghiț

Unirea: Brisc – M. Popa, Moisi, M. Vlăduț, Borzescu, Fl. David, Micaș, Raț, D. Toma, Floruț (52 Copos), D. Lele. Antrenor: Mădălin Popa

Cartonașe galbene: R. Giura 62, al. Nan 90+3 / M. Vlăduţ 46, Micaş 65

Arbitri: Daniel Dumuța – Marius Andor, Raul Moisin

Observator AJF Bihor: Stelian Dem

La juniori: 0-2

CSO Ştei – Viitorul Borş 1-0 (0-0)

A marcat: A. Toma 83

CSO Ştei: Fofiu – Dumbrăveanu, A. Toma, I. Pantea, Cr. Ştefan, Norocea (70 Tat), L. Bogdan, Dr. Pele (70 M. Botan), Ov. Paşca (46 G. Jurcă), Haica (46 C. Lazea), M. Matei. Antrenor: Sandu Balaj

Viitorul: Al. Morar – Ozovehe, Waritz, Kiss (82 Goţ), Keri (85 Cl. Drăgan), Ov. Silaghi, Cr. Jurcuţ, Ad. Şorca, S. Ianc, Gergely, T. Popa. Antrenor: Ovidiu Lazăr

Cartonaşe galbene: Pantea 31, L. Bogdan 45, A. Toma 69, M. Botan 90+2 / Waritz 39, Keri 82, Ov. Silaghi 90+2

Cartonaşe roşii: Cr. Ştefan 64 / Ozovehe 64

Arbitri: Adrian Pal – Cristian Bologan, George Urs

Observator AJF: Sebastian Moisin

La juniori: 0-5

FC Universitatea Oradea – Unirea Valea lui Mihai 2-1 (1-0).

Au marcat: Suwan Emad 23, 85 / V. Foriș 77

Universitatea: Săvescu – R. Baran, Bulz, Tegzeş, Jurcă, V. Pop, Boneta, M. Pop (Niylvan), Suwan, Gavrilaş (A. Toma), Şandra (C. Giura). Antrenor: Lucian Stance

Unirea: G. Gabor – Hosu, D. Jude, Foriş, Balajti, R. Crişan, Toth, Daroczi, Iles, Lakatos, Gego. Antrenor: Alexandru Fele

Cartonaşe galbene: Şandra 66, C. Bulz 72, Suwan 87 / Toth 65, Foriş 66, Hosu 84

Arbitri: George Mangra – Iulius Timar, Gabrian Terici

Observator AJF: Cornel Pantea

La juniori: 10-0

Crişul Aleşd – CS Bihorul Beiuş 2-1 (0-0)

Au marcat: Dumiter 54, Sergiu Pop 90+3 / Foghiș 84

Crişul: S. Ţîrtea – Mîndrilă, Cl. Balogh (46 Mărghitaş), M. Madar, Gubics, Gordan, Şoit (74 Fogarasi), I. Bot, Sg. Pop, Dumiter, P. Toderaş. Antrenor: Ciprian Fogarasi

Bihorul: Odobasianu – Fl. Popa, Foghiş, N. Mihoc, C. Mîndru, G. Ciobriş, D. Stan, V. Silaghi (63 Al. Tipea), R. Pirtea, D. Gavriş (72 G. Popa), R. Ţirban. Antrenor: Vlad Silaghi

Cartonaşe galbene: Gubics 22, Bot 65, Sg. Pop 90+3 / Foghiş 89

Arbitri: Cristian Nagy – Florian Toia, Sergiu Cearnău

Observator AJF: Florian Mitra

La juniori: 1-5

CS Diosig Bihardioszeg – Dacia Gepiu 1-3 (0-1)

Au marcat: Leș 54 / Agiurgioaiei 8, D. Cuc 52, V. Dobrescu 90+1

CS Diosig: V. Gheţe – B. Leş, Ciucla (80 Mălinetescu), Turbuţ (44 A. Iacob), Cervinschi (44 Şereş), Toseschi, G. Ghilea, Fazekas, Cr. Ţîrlea, Szucs, Fl. Marc. Antrenor: Zoltan Vig

Dacia: Barabaş – Agud, Magda, Letan, R. Ţîrlea, Neaga (90+1 L. Pereţ), Fărcuţa, Todea, Buştea (86 B. Iambor), D. Cuc (71 V. Dobrescu), Agiurgioaiei (69 Cozac). Antrenor: Adrian Iova

Cartonaşe galbene: Toseschi 34 / –

Arbitri: Adrian Pop – Sergiu Beleneşi, Andrei Laza

Observator AJF: Gheorghe Pirte

La juniori: 5-3

CS Oşorhei – CS Mădăras 4-2 (3-1)

Au marcat: P. Suciu 6, 40, 74, M. Gal 20 penalty / R. Pușcaș 35, A. Lezeu 47

CS Oşorhei: Danciu – M. Gal, Borşa (83 E. Pop), B. Iova (52 Tenche), C. Chiş, Arsene, Vaida, Habakuk, Hosu (88 G. Leş), P. Suciu, Ciorba (66 Cl. Crişan). Antrenor: Petru Gabor

CS Mădăras: Szalay – C. Chişe (76 Vinter), Buzgău, R. Puşcaş, Em. Pop, D. Nistor (39 D. Mughiuruş), I. Chişe, Gh. David, Al. Lezeu, P. Pereţ, V. Petricău. Antrenor: Lorand Kadar

Cartonaşe galbene: Habakuk 60, Tenche 79, Danciu 83, P. Suciu 84 / Em. Pop 60

Arbitri: Andrei Pirtea – Bogdan Bărar, Radu Carţiş

Observator AJF: Gheorghe Rusu

La juniori: 4-2

CSM Olimpia Salonta – CS Săcueni 1-2 (1-0)

Au marcat: M. Petran 3 / B. Laslău 59, Kereszturi 76

Olimpia: Gurguţa – Hegedus, Sg. Pintea, Perţ, M. Selejan, Sg. Ciocan, Ţuţuianu, Cârjan (69 G. Buta), Cîmpean (69 Iga), M. Petran (83 Szilagyi), C. Oltean. Antrenor: Ruben Ţirban

CS Săcueni: Armos – Kaszoni, Papp, Chiricheu, Lorincz, Boros, Pal, Racz, Letai (78 Matyi), B. Laslău, Kereszturi (90 Elek). Antrenor: Sandor Gergely

Cartonaşe galbene: Ciocan 35, Selejan 49, Perţ 53, Gurguţa 87 / Papp 36, Kaszoni 65, Kereszturi 81, Chiricheu 84

Arbitri: Cosmin Cormoş – Ciprian Fechetea, Andrei Sztanyik

Observator AJF: Horia Buz

La juniori: 2-0

CSC Sînmartin – Biharea Vaşcău 15-1 (7-1)

Au marcat: Ov. Morna 20, 43, 45, P. Ardelean 8, 24, Cl. Popa 58, 62, Daina 41, S. Ban 28, M. Trip 47, Ungur 54, Cl. Copil 61, Cr. Copil 71, I. Cuc 78, H. Ardelean 84 penalty / Monea 36 penalty

Sînmartin: I. Avram – Şumălan, P. Ardelean (52 Al. Varodi), Cr. Copil, Fitero, I. Cuc, Cl. Copil, Trip (67 H. Ardelean), S. Ban (52 Ungur), Ov. Morna (46 Cl. Popa), Daina. Antrenor: Ovidiu Morna

Biharea: Terme – D. Bursaşiu (46 Teglaş), Varga, C. Sime, Lazea, Belea, A. Filip, A. Micula, R. Marc, Bulcău, Monea. Antrenor: Dorin Boca

Cartonaşe galbene: Cl. Popa 79 / Bulcău 24, R. Marc 55, C. Sime 76, 86 Teglaş 79, M. Monea 79

Cartonaşe roşii: – / M. Monea 79, C. Sime 86

Arbitri: Roland Berei – Ovidiu Timar, Marius Matica

Observator AJF: Petru Boroş

La juniori: 15-0

CLASAMENT

1. CSC Sînmartin 17 14 2 1 54 – 14 44

————————————————————————————–

2. Crişul Sântandrei 17 11 3 3 28 – 17 36

3. FC Universitatea 17 10 4 3 37 – 16 34

4. CS Diosig Bihardioszeg 17 10 1 6 36 – 31 31

5. Bihorul Beiuş 17 9 3 5 28 – 25 30

6. Viitorul Borş 17 8 2 7 35 – 21 26

7. Unirea Livada 17 8 3 6 32 – 22 27

8. Dacia Gepiu 16 8 2 6 36 – 28 26

9. CSO Ştei 17 7 3 7 26 – 23 24

10. Unirea Valea lui Mihai 17 7 1 9 35 – 33 22

11. CS Oşorhei 17 5 3 9 29 – 31 18

12. CS Săcueni 17 6 0 11 21 – 40 18

13. Olimpia Salonta 17 5 1 11 35 – 39 16

14. CS Mădăras 17 5 1 11 31 – 43 16

—————————————————————————————————————

15. Crişul Aleşd 16 4 2 10 25 – 46 14

16. Biharea Vaşcău 17 2 1 14 22 – 81 7

Etapa viitoare (sâmbătă 7 aprilie): Crișul Sântandrei – CSO Ștei, Viitorul Borș – FC Universitatea Oradea, Unirea Valea lui Mihai – Crișul Aleșd, CS Bihorul Beiuș – CS Diosig Bihardioszeg, CSC Dacia Gepiu – CS Oșorhei, CS Mădăras – Olimpia Salonta, CS Săcueni – CSC Sînmartin, Unirea Livada – Biharea Vașcău.

Meciul Dacia Gepiu – Crișul Aleșd, restanță din etapa a 17-a, este programat miercuri, 4 aprilie, de la ora 17:00.