FR Baschet a decis modificarea sistemului competițional, începând cu sezonul 2018/2019. Liga Națională de baschet masculin va avea un nou format, în stilul unei Superligi, cu trei grupe valorice, componența acestora fiind în funcție de rezultatele din ediția precedentă.

Componența celor trei grupe valorice este următoarea:

Grupa A: CSM CSU Oradea, CSM Steaua EximBank, U BT Cluj-Napoca, BC CSU Sibiu, BC SCM Timișoara, BCMU FC Argeș Pitești, SCM U Craiova, Phoenix Galați

Grupa B: Timba Timișoara, Politehnica Iași, Dinamo București, Cuza Sport Brăila, Știința București, Athletic Constanța, Aurel Vlaicu București, CSM Ploiești

Grupa C: CSO Voluntari, CSM Sighetu Marmației, CSM Mediaș, ACS Târgu Jiu, CSU Brașov, Agronomia București, CSU Ploiești, Rapud București

Startul, la 6 octombrie

Tragerea la sorți pentru programul competițional va avea loc la data de 25 iulie. În prima fază a sezonului regulat, se va juca în fiecare grupă valorică în sistem tur-retur, pe durata a 14 etape. În faza a doua a sezonului regulat, se vor forma patru grupe cu câte șase echipe, după cum urmează:

Grupa roșie (prima grupă valorică), cu primele șase clasate din Grupa A; Grupa galbenă, cu ultimele două clasate din Grupa A, primele trei din Grupa B și prima din Grupa C; Grupa albastră, cu echipele de pe locurile 4-8 din Grupa B și locul 2 din Grupa C; Grupa verde, cu echipele rămase din Grupa C. În fiecare din cele patru grupe se va juca din nou în sistem tur-retur, pe durata a zece etape.

Vor urma turneele play-off și play-out. La play-off vor participa cele șase echipe din Grupa roșie și primele două clasate din Grupa galbenă. La play-out vor lua parte ultimele patru echipe clasate în Grupa galbenă și primele patru clasate din Grupa albastră, care vor juca pentru locurile 9-16. Ediția 2018/2019 va începe la data de 6 octombrie.

Noul sistem competițional va oferi, în Grupa valorică A, meciuri mai spectaculoase, pentru că vor lipsi out-sider-ele, adică echipele mai slabe, cu rol de „victime sigure”. În plus, calendarul competițional din prima fază a sezonului regulat va fi ceva mai „aerisit”.