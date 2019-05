Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. Completul de 5 judecători a menținut sentința dată în prima instanță.

Apelul lui Liviu Dragnea a fost admis doar pe parte civilă, suma pe care o are de plătit ca prejudiciu scăzând. Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum.

Judecătorii au mai decis condamnarea Olguței Șefu la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban la un an cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicușor la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual și achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloș la 3 ani cu suspendare, condamnarea lui Ionel Marineci la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soții a lui Liviu Dragnea, magistrații au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

Știre în curs de actualizare…