Liviu Dragnea: „Eu mă consider o persoană foarte cinstită”

„Mă consider o persoană foarte cinstită, o persoană care a fost condamnată pe marginea unui dosar politic iniţiat de un procuror care şi-a uzurpat calităţile oficiale şi care, la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotărârea care să îi spună de ce a fost condamnat. Dacă vi se pare normal ca după zece luni un om în România să nu ştie pentru ce a fost condamnat, pe de o parte, pe de altă parte, o hotărâre incompletă la care lipseşte expunerea şi motivarea. Codul de procedură penală spune, practic, că acea hotărâre nu există. (…) Şi ca să închei: eu nu am furat nimic. Eu am fost trimis în judecată, aduceţi-vă aminte, acelaşi scandal şi aceiaşi presiune şi manipulare îngrozitoare din 2012, când se spunea că eu am furat 2 milioane de voturi. Şi acum le caută. O să văd dacă le găsesc pe undeva, în condiţiile în care am fost trimis în judecată pentru ceva şi am fost condamnat pentru altceva. În primă instanţă. În a doua instanţă, nu am reuşit să aflu de ce”, a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului.

De asemenea, Liviu Dragnea a precizat ca îi este teamă de ceea ce se poate întâmpla în continuare cu protestele de la Palatul Cotroceni, ale celor care susțin Guvernul Grindeanu.

„Eu în continuare fac apel la calm, ceea ce îmi era teama s-a întâmplat. Și anume, aseară un grup de oameni nemulțumiți s-a strâns la Palatul Cotroceni și teama mea este că acolo va fi un bulgăre de zăpadă. Am spus-o mereu și o spun și astăzi, că vreau să facem tot ce este posibil să nu se escaladeze acest conflict în stradă, pentru că nu are nimeni de câștigat”, a mai spus președintele PSD.

Dragnea a mai precizat luni că Guvernul nu are de ce să demisioneze.