Locuinţe, credite, design şi consiliere

Orădenii care au dorit să i-a pulsul tranzacţiilor imobiliare, să vadă care sunt ultimele trenduri în materie de construcţii de locuinţe şi design interior au avut ocazia să afle informaţii despre acestea dintr-un singur loc. Un târg de imobiliare, construcţii şi design interior, la care au participat opt expozanţi, a fost organizat în 3 şi 4 noiembrie sub cupola Era Park. „În cadrul târgului avem dezvoltatori, agenţii imobiliare, design interior şi brokeri de credite. Este prima ediţie şi am pornit de la ideea că în oraşul nostru se construieşte foarte mult şi oamenii au nevoie de o structură organizată din care să-şi aleagă o locuinţă sau un spaţiu comercial. Am încercat să le uşurăm căutarea, locaţia fiind destul de circulată”, ne-a declarat Larisa Vandici, organizatorul târgului.

Informaţii de la sursă

Persoanele care au dorit să cumpere sau să vândă o locuinţă au putut afla informaţii utile direct de la consilierii imobiliari prezenţi la eveniment. „Rolul nostru este să venim în primul rând cu informaţii. Pentru vânzători, în prima fază. Informaţii utile despre ce este bine să ştii când îţi vinzi proprietatea. Cum să-ţi atragi cât mai repede cumpărători motivaţi. Din punct de vedere al cumpărătorului, ce e bine să ştii când vrei să cumperi o proprietate. De ce documente ai nevoie pentru ca procesul acesta să decurgă fără prea multe necunoscute. Este o idee excelentă să aduci în acelaşi loc firme din mai multe domenii, care sunt totuşi conexe”, a subliniat Gabriel Pleşca, consultant imobiliar la Remax Joy.

Cei care nu aveau banii necesari cumpărării unei locuinţe au fost informaţi unde s-ar putea încadra accesând un credit imobiliar. „Suntem aici pentru a-i informa pe orădeni ce credite ar putea accesa pe baza veniturilor lor şi care ar fi paşii necesari pentru achiziţionarea unei locuinţe prin credit imobiliar”, a precizat Ştefan Ardelean, broker de credite la Kiwi Finance.

„Este foarte bine că am fost aduşi toţi într-un singur loc. Păcat că nu suntem mai mulţi şi nu a fost mediatizat destul evenimentul. Piaţa imobiliară în Oradea este lentă. Se caută apartamente de două, trei camere sau, dacă este de investit, apartamente cu o cameră sau garsoniere într-un bloc nou, pentru a fi închiriate”, ne-a povestit Dana Văduva, de la Danor Imobiliare.

De mediatizarea evenimentului s-au plâns şi reprezentanţii West Residence, care şi-au prezentat oferta în cadrul târgului. „Este totuşi un început şi trebuie apreciat. Sperăm să fie din ce în ce mai bine. Noi aducem pe piaţa imobiliară din Oradea un alt standard de calitate. Reacţia clienţilor nu a întârziat să apară. Dovadă sunt contractele încheiate”, ne-a declarat Rareş Ţicra, director general.

Una peste alta, orice eveniment de acest gen, organizat în folosul şi pentru informarea orădenilor este binevenit.