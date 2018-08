Locul 1 pentru CSM Oradea la turneul internațional Braşov Cup

Două grupe de la secţia de fotbal a CSM Oradea au participat la ediţia 2018 a turneului internaţional Braşov Cup, desfăşurat în perioada 2-5 august. Ambele echipe orădene au ajuns până în finală, unde grupa 2004 a reuşit să câştige trofeul pus în joc.

Formaţia pregătită de Sorin Todea a avut victorii pe linie în grupă: 8-0 cu CSŞ Braşovia (goluri Gânţe 2, Haiaş 2, Bozsik 2, Paşc, Blaga), 2-1 cu Celta Braşov (goluri Gânţe şi Oşvat) şi 1-0 cu CSŞ „Dinicu Golescu” (gol Balazs), după care a câştigat la scor semifinala cu CS Hidro Vâlcea, scor 5-0 (goluri Haiaş 2, Gânţe, Pop, Lazăr).

Finala le-a adus faţă în faţă pe CSM Oradea şi Dinamo Bucureşti, bihorenii reuşind să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de Gânţe. Evoluţiile lui Patrick Gânţe nu au trecut neobservate, atacantul orădean fiind declarat cel mai bun jucător al turneului.

Pentru CSM Oradea 2004 au evoluat Radu Bob, Raul Vonhală – portari; Balazs Zsolt, Rafael Popovici, Sebastian Oşvat, Alexandru Lezeu, Boszik Csaba, Iannis Pop, Adelin Haiaş, Horia Lazăr, Ionuţ Paşc, Patrick Gânţe (căpitan), Sebastian Şarkadi, Aris Tripa şi Alex Blaga.

„Copiii s-au autodepăşit la acest turneu şi merită apreciaţi. O menţiune specială pentru meciurile cu Celta şi Dinamo. Îmbucurător e că am avut cea mai bună apărare. Per total, un turneu foarte reuşit. Este prima dată când am reuşit să câştigăm acest turneu. Munca şi seriozitatea de la antrenamente începe să dea roade”, a sintetizat antrenorul Sorin Todea.

Grupa 2005, locul 2

Echipa antrenată de Lucian Ciocan a câştigat grupa cu victorii pe linie: 2-1 cu Bucovina Cernăuţi (Ucraina), goluri Păluţ şi Bilţ,

5-1 cu Pajura Huşi, goluri Negru 2, Bilţ 2, Bora, 1-0 cu CSM Celta Braşov, gol Săutiuţ, 2-0 cu CS Codlea, goluri Bilţ 2,

2-0 cu CSM Calcio Bucurşti, goluri Bilţ 2.

În semifinale, orădenii au eliminat Tractorul Braşov după lovituri de departajare. În timpul regulamentar a fost 1-1, golul CSM fiind marcat de Şandru), şi 4-3 după lovituri de departajare (goluri Popa, Balint, Cucu, Şandru).

Finala a fost câştigată de Unirea Slobozia, scor 1-0 (0-0).

Lotul folosit de antrenorul Lucian Ciocan a fost alcătuit din 19 jucători: Balazs Oszaschy, Adrian Tirla – portari; Sebastian Cucu, Laviniu Păluţ, Dario Bora, Alexie Coş, Vlad Mutu, Răzvan Săutiuţ, Luca Popa, Patrick Negru, Alexandru Bilţ, Mario Balint (cpt.), Denis Şandro, Darius Jitaru, Adrian Mal, Andrei Ţicra, Mario Haidu, George Rada, Andrei Moga.