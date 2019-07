Originară din Târgu Mureş, dar legitimată la Redpoint, Ioana Cocan s-a clasat pe locul 5 la categoria senioare arc olimpic. Ioana a acumulat 347 de puncte, cu 35 mai multe decât punctajul reuşit la Cupa Federaţiei de la Aninoasa.

„Mă bucur că am crescut valoric şi sper ca acest lucru să fie o constantă. Am timp să cresc în acest sport. A fost o experienţă frumoasă şi am învăţat multe”, spune Ioana Cocan.