Locuri de muncă din belşug la „Bursă”

Aproape 1.800 de locuri de muncă au fost puse la dispoziţia bihorenilor dornici de angajare sau care au vrut să-şi schimbe jobul actual, de către cele 61 de firme prezente la „Bursa generală a locurilor de muncă”. Evenimentul a fost organizat de AJOFM Bihor la Arena Antonio Alexe din Oradea şi la Punctul de lucru din Aleşd, vineri, 12 aprilie 2019.

La intrarea în Arena Antonio Alexe şomerii erau întâmpinaţi de un grup de tineri care le ofereau informaţii şi îi direcţionau spre angajatori. Erau studenţi din anul I al Facultăţii de Ştiinţe Socio Umane la Universitatea Oradea, care făceau practică în cadrul evenimentului.

„Avem peste 1.757 de locuri de muncă oferite de cei 65 de angajatori. Dintre acestea, circa 230 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, ceea ce ne încântă pentru că ieşim încet, încet, din procentul de 10% şi tindem spre 15%. Evenimentul este dedicat în primul rând persoanelor înscrise în evidenţele noastre, aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi celor care doresc să-şi schimbe jobul. Este prezent şi fenomenul celor care vin să li se semneze negaţia şi încercăm să reducem cât mai mult acest flagel. Statisticile arată că acest lucru nu prea mai funcţionează, având în vedere că doar 1.200 de şomeri mai primesc indemnizaţii în Bihor. Timpul mediu de menţinere în evidenţele noastre nu trece de 2,4 luni. Îşi dau seama că piaţa forţei de muncă primară este soluţia la problema lor”, ne-a declarat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor.

Oferte variate

Dacă până nu demult şomerii veneau la „Bursă” mai mult din obligaţie, pentru a li se semna negaţia, acum situaţia s-a mai schimbat. Angajatorii nu mai semnează atât de uşor, oferindu-le loc de muncă, chiar dacă sunt necalificaţi.

„Evenimentul este foarte bine organizat. Sunt multe persoane care îşi caută un loc de muncă. Am avut şi câţiva care doreau să li se semneze negaţia, dar nu am semnat. Avem nevoie de oameni şi unii chiar se pliază pe posturile disponibile la noi. Am chemat câţiva la interviu”, ne-a spus Sorina Manole, specialist HR PGS.

Dacă unii angajatori au adunat câteva CV-uri, alţii, în special cei din domeniul construcţiilor, se plângeau că nu au avut persoane interesate de ofertele loc. Asta deşi salariul minim în construcţii a crescut la 3.000 de lei.

Oferte consistente erau şi în domeniul medical: kinetoterapeut, maseur, asistent, etc.

Printre angajatorii prezenţi la „Bursă” s-au aflat şi reprezentanţii Ministerului Apărării, dar şi cei ai Penitenciarului, care le ofereau celor interesaţi şcolarizare şi, ulterior, locuri de muncă sigure.

De asemenea, unele companii aveau în derulare proiecte prin care celor interesaţi li se asigura consiliere, cursuri de formare profesională în meserii căutate pe piaţa muncii, indemnizaţie de participare la curs şi ajutor în găsirea unui loc de muncă. „Noi avem nişte proiecte europene prin care oferim trei servicii gratuite: consiliere în carieră, formare profesională în diferite meserii (frizer, manichiură-pedichiură, patiser, brutar, lucrător în comerţ, îngrijitor bătrâni, cameriste, lucrător în textile, lucrător în construcţii şi agent de pază). După finalizarea cursurilor, le căutăm loc de muncă. La sfârşitul şcolarizării, primesc o indemnizaţie de 5 lei/oră. La 360 de ore asta înseamnă 1.800 de lei. Le asigurăm masa şi transportul, celor care nu sunt din localitate”, ne-a informat Flaviu Porojan, coordonator centru Oradea.

„Bursa de azi s-a încadrat în tiparul celorlate. Sunt persoane care au venit doar să li se semneze negaţia, dar şi persoane care îşi caută un job mai bun. Din punct de vedere al angajatorilor, aceştia sunt din ce în ce mai flexibili şi deschişi. Un om cu atitudine bună, nu are cum să nu fie angajat. Doar să fie serios şi să respecte programul de lucru”, este de părere Claudia Vidican, consultant recrutare Adecco.

La finalul evenimentului, directorul executiv al AJOFM Bihor ne-a transmis că la „Bursă” au participat 970 de persoane: 850 la Oradea şi 120 la Aleşd. 490 de persoane au fost slectate în vederea angajării.