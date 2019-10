Locuri de parcare cu abonament în Campusul Universității Oradea

Studenţii orădeni pot beneficia de locuri de parcare în parcările Universităţii. Condiţia este ca aceştia să îşi achiziţioneze abonament. 100 de lei este cuantumul abonamentului de parcare pentru studenţii orădeni, în spaţiile Universităţii din urbea de pe Crişul Repede (lângă căminele studenţeşti şi Biblioteca Nouă).

Studenţii interesaţi trebuie să depună o cerere-tip până în data de 25 octombrie, la biroul prorectorului responsabil cu Problemele Studenţeşti. În plus, studenţii mai au de depus o serie de documente justificative (adeverinţă de student, eliberată de secretariatul facultăţii pe care se va menţiona: media ultimului an de studiu/media de admitere şi, unde este cazul, dacă studentul are statut de membru în Senat, consilii, comisii, comitete pe facultate/universitate, documente justificative privind activităţile extracurriculare, documente medicale).

Aviz de la administrator

Înainte de a fi depuse la prorector, cererile depuse de studenţii cazaţi în cămine trebuie avizate de administratorul de cămin.

,,Menţionăm că evaluarea cererilor şi alocarea locurilor de parcare pentru studenţi se va face de către Consiliul Servicii Studenţeşti şi Sociale (C.S.S.S.) pe baza următoarelor criterii: criteriile de prioritate: membri reprezentanţi în foruri decizionale (senat, consilii comisii, comitete, şefi de cămine, şefi de palier, etc.), studenţii cazaţi în căminele din campusul U.O. (indiferent de facultatea de provenienţă din cadrul Universităţii din Oradea), studenţii cu handicap fizic, media de studiu/media de admitere, activităţi extracurriculare (activitate ştiinţifică – olimpiade, concursuri, simpozioane, conferinţe si publicaţii susţinute, activitate de voluntariat”, se arată într-o informare a studentocratia.com.

Odată aprobate cererile pentru parcare, Consiliul Servicii Studenţeşti şi Sociale va întocmi o listă nominal cu studenţii care vor beneficia de loc de parcare. Lista va fi transmisă facultăţilor şi Direcţiei Economice a UO.