Lord Of The Dance, în Oradea

Cel mai apreciat spectacol de dans din lume, Lord of the Dance, ajunge, pentru prima oară în Oradea. Dangerous Games este o producție impresionantă, cu 40 dintre cei mai remarcabili dansatori din lume, sub coregrafia și regia lui Michael Flatley creând momente memorabile prin muzică și dans.

© Dangerous Games la Arena Antonio Alexe FOTO: Afiş

Premiera spectacolului a avut loc în 24 noiembrie 2014, la London Palladium, când Michael Flatley a aniversat 20 de ani de succes în întreaga lume. Turneul mondial care a urmat a avut spectacole cu casa închisă în Germania, Irlanda, Canada, Australia, dar şi în România.

Michael Flatley este cunoscut prin faptul că a reinventat dansul tradiţional irlandez, incorporându-i noi ritmuri, sincope, mişcări originale la nivelul părţii superioare a trunchiului. În 1991, Flatley era numit „una dintre comorile în viaţă ale Societăţii National Geographic, pentru măiestria unei forme de artă”. Talentatul dansator devenea cea mai tânără persoană la acea vreme care a primit vreodată această distincţie. În 1998 a fost inclus în Cartea Recordurilor prin realizarea a 35 de paşi de step pe secundă. În aceeaşi perioadă, Michael Flatley avea şi cea mai mare asigurare a picioarelor, de 40.000.000 de dolari.

Michael Flatley vine în fața publicului internațional cu o nouă producție, rezultat al muncii de peste două decenii al inegalabilului dansator. Spectacolul Lord Of The Dance – Dangerous Games ajunge la Oradea pe 25 iunie, de la ora 20:30, la Arena Antonio Alexe.

Un show de excepție, cu proiecții holografice 3D, efecte speciale, roboți dansatori, acrobați de talie mondială și, bineînțeles, cea mai mare și talentată echipă de dansatori irlandezi. Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro. Categorii bilete: VIP – 300 lei, Categoria 1 – 250 lei, Categoria 2 – 200 lei, Categoria 3 – 150 lei şi Categoria 4 – 100 lei.