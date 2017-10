„Lotul urmează să fie întărit”

„Sunt fericit pentru cele trei puncte. Până la urmă asta a contat în economia jocului, chiar dacă am avut şi avem în continuare probleme de efectiv. Am fost nevoit să improvizez din nou, practic am pregătit meciul toată săptămâna cu o formaţie şi în ultimul moment a trebuit să schimb. Nu a fost uşor, dar cel mai important e că băieţii şi-au dorit, au muncit. E important că au reuşit să revină, iar prin cuvintele folosite la pauză i-am trezit. Meritam, după ultimele evoluţii pe care le-am avut în campionat, să vină şi această victorie. Ne dă moral, este o gură de oxigen pentru noi”, a declarat Dulca.

Antrenorul a precizat că din iarnă lotul va fi întărit, fiind în discuţii chiar şi cu jucători care activează în Liga 1. „Cu unul dintre ei am bătut palma şi 99% va juca pentru noi din retur”.

Sătmăreanul Zoltan Ritli a văzut două reprize total diferite. „În prima am închis bine jocul, am fost exacţi în apărare şi am dat lovitura la primul contraatac. Repriza a doua a aparţinut total echipe bihorene, care a dat două goluri cu ajutorul nostru, profitând de greşelile făcute de noi. Era foarte important să nu pierdem accest joc. Practic i-am resuscitat pe cei de la Luceafărul, iar noi am ajuns în zona retrogradării”.