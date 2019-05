Lotus Therm Spa&Luxury Resort Băile Felix, „Hotelul balnear al anului”

Pentru al patrulea an consecutiv, Lotus Therm Spa & Luxury Resort din Băile Felix a câştigat trofeul „Hotelul anului în turism balnear – Hotel of the year for balneary tourism”, la Gala Top Hotel Awards 2019.

În cadrul celei de-a șaptea ediții a Top Hotel Awards 2019, desfășurată joi, 16.05.2019 la JW Marriot București, hotelurile Turism Felix au câștigat două premii importante: Lotus Therm Spa&Luxury Resort „Cel mai bun hotel balnear” și Hotel Nufărul „Cel mai popular hotel de 3 stele”.

Inaugurat în 10.10.2015, Lotus Therm Spa&Luxury Resort este unicul complex termal de 5 stele din România, cu o investiție de aproape 30 de milioane de euro.

Modernizarea completă a Hotelului Nufărul, finalizată în 2018, ţinându-se cont de cele mai noi tendinţe de design interior, i-a adus acestuia locul trei pe podium, în ciuda competiţiei acerbe (14 finalişti la această categorie).

„Aceste premii reprezintă încă o recunoaștere pentru implicarea, seriozitatea și profesionalismul de care echipa noastră dă dovadă și o confirmare a faptului că investițiile care s-au făcut în Băile Felix influențează decizia unui număr tot mai mare de turiști de a alege această stațiune, iar acest lucru este vizibil în industrie. Suntem foarte mândri de premiile pe care le-am primit și dorim să mulțumim turiștilor noștri, deoarece fără ei acest succes nu ar fi fost posibil!”, a declarat Florian Sărac, directorul general al SC Turism Felix.

Din Oradea a mai fost premiat Doubletree by Hilton, care a obţinut locul trei la categoria „Hotel of the year – chained-brand hotels, 4 stars” (Lanţuri hoteliere de 4 stele).

Top Hotel Awards este cel mai important eveniment care premiază excelența și performanța din industria de turism și a ospitalității din România. De la industria hotelieră, la turism, spa-uri și agrement, toate au în comun calitatea excepțională și o abordare profesionistă în relația cu turiștii.

Iniţial, un juriu format din specialişti decis lista de nominalizări. A urmat votul publicului până în 6 mai. După votul publicului au fost jurizate din nou hotelurile care au rămas în competiţie, stabilindu-se podiumul final cu câte trei câştigători.