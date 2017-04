Luceafărul a pierdut la Baloteşti. Bihorenii acuză arbitrajul!

Un meci decis dintr-un penalty contestat de bihoreni, care au reproşat nesemnalizarea unei poziţii iniţiale de ofsaid şi inexistenţa infracţiunii în careu!

Până la controversata fază, Luceafărul a reuşit să deschidă scorul în minutul 24, când Marius Matei a şutat din întoarcere de la marginea careului la colţul lung (0-1).

Ilfovenii au egalat în minutul 36 când Dedu a centrat, iar Antoche a profitat de ieşirea greşită a lui Goia şi a înscris cu capul (1-1).

„Un penalty penibil”

Gazdele s-au desprins din lovitura de pedeapsă acordată de arbitrul constănţean la duelul dintre Gojnea şi Goia, fază la care antrenorul Alexandru Kiss a intrat pe teren pentru a cere explicaţii. Pentru gestul făcut, tehnicianul orădean a fost eliminat de centralul Ioniţă.

După ce situaţia s-a calmat, Claudiu Herea a executat plasat, în stânga portarului pentru 2-1.

Tot din penalty puteau egala şi „luceferii”, când Mirescu l-a faultat pe Hlinca, însă Matei a executat slab şi portarul Fulga a parat şutul (90+1).

„Nu îmi vine să cred că am pierdut acest meci. Prima repriză a fost echilibrată, dar în partea a doua am jucat foarte bine. Diferenţa s-a făcut dintr-un penalty penibil acordat gazdelor. A fost un ofsaid la faza premergătoare, un jucător a scăpat singur, Goia a degajat mingea, iar adversarul a căzut pe el. N-am crezut că se poate acorda penalty la o asemenea fază. Am continuat să jucăm bine, dar am ratat patru ocazii importante prin Matei, Roşu, Hlinca şi Codoban. L-am făcut mare pe portarul lor. Nici nu mai pun penalty-ul irosit în prelungiri de Matei, pentru că i se poate întâmpla oricui. A fost un joc pe care nu trebuia să-l pierdem”, a declarat Kiss.

CASETA TEHNICĂ

CS BALOTEŞTI – LUCEAFĂRUL ORADEA 2-1

Au marcat: Antoche 36, Cl. Herea 71 penalty / M. Matei 24

CS Baloteşti: Fulga – C-tin. Dedu, Andr. Răuţă, Flămânzeanu, N. Filip (63 Mirescu) – L. Ion (cpt.), Antoche – Val. Andrei, Cl. Herea, P. Ioniţă (57 A. Gojnea) – Eug. Nica (79 Dobra). Antrenor: Augustin Călin

Luceafărul: Goia – Balea, Hlinca (cpt.), Fl. Cordoş, I. Ban – Cuc (46 Codoban), Feher (77 C. Roşu) – Chiş Toie, Sg. Arnăutu, Bedea – M. Matei. Antrenor: Alexandru Kiss

Arbitri: Eduard Ioniţă – Erchian Ionus şi Florin Iacob (toţi din Constanţa).

Observatori FRF: Bogdan Zamfirescu (Botoşani) şi Ciprian Anton (Suceava).