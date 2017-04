Luceafărul debutează pe stadionul Iuliu Bodola | „Aşteptăm prima victorie”

După un început de sezon în care a avut parte de adversari cu pretenţii la promovare, gen Sepsi, Olimpia, Juventus sau UTA, Luceafărul are parte de un duel în care porneşte din postura de favorită. După Arad – Oradea, urmează un alt duel de tradiţie, între Oradea şi Timişoara.

Echipa antrenată de Alexandru Kiss va debuta pe Stadionul Iuliu Bodola în Liga 2 contra formaţiei ASU Poli Timişoara (locul 14). Cele două echipe sunt despărţite de 7 puncte în clasament, „luceferii” având şi ascendentul moral al victoriei din tur cu 3-1 la Timişoara. „Aşteptăm prima victorie, e principalul obiectiv al nostru. După un joc destul de bun la UTA, vrem să confirmăm şi să obţinem cele trei puncte cu Poli. Sper ca lumea să vină într-un număr cât mai mare la stadion, mai ales că a trecut aproape un an şi jumătate de când nu s-a mai jucat un meci de Liga a II-a”, ne-a declarat antrenorul Alexandru Kiss.

Tehnicianul poate conta pentru acest meci pe Roşu şi Predescu, ambii refăcuţi după accidentările avute. „M-am antrenat normat miercuri şi joi şi nu am mai resimţit dureri. Abia am aşteptat să fiu OK şi să pot juca din nou”, afirmă căpitanul Constantin Roşu.

Lipseşte în continuare Ţegle, care ieri a suferit o intervenţie chirurgicală.

„Asta ne dorim”

În confruntarea de sâmbătă, bănăţenii nu pot conta pe trei jucători importanţi, fundaşii Mera și Motreanu, iar mijlocaşul Birău este incert după o accidentare.

„Nu aș vrea să analizez foarte mult adversarul. Probabil că noul antrenor (Alexandru Kiss – n.r.) a adus un alt elan, un entuziasm. Noi nu avem nimic de pierdut, mergem să jucăm și încercăm să câștigăm. Asta ne dorim. Avem şi absenţe, iar apărarea va fi complet schimbată sâmbătă. Sperăm ca jucătorii care intră să dea randamentul scontat”, a declarat antrenorul Sorin Brândescu. Tehnicianul timişorenilor speră ca mutarea meciului pe Stadionul Iuliu Bodola să fie în avantajul lor. „Chiar m-am gândit zilele trecute că de câte ori am jucat la Oradea pe stadionul mare, am câștigat, ca antrenor, cu diverse echipe. Sperăm să o facem și acum”, a mai spus Brîndescu pentru drukeria.ro.

Partida Luceafărul Oradea – ASU Poli Timişoara este programată sâmbătă, de la ora 11:00, pe Stadionul Iuliu Bodola.

Intrarea spectatorilor este liberă.

Celelalte meciuri ale etapei a 28-a: astăzi, CS Mioveni – Chindia Târgovişte (ora 15:00); mâine, Dacia Unirea Brăila – Foresta Suceava (ora 11:00), CS Afumaţi – UTA Bătrâna Doamnă (ora 12:00), Juventus Bucureşti – Dunărea Călăraşi (ora 12:00); duminică, Academica Clinceni – Olimpia Satu Mare (ora 11:00).