Luceafărul Oradea a zburdat după pauză

Confruntarea a debutat în forţă, iar în primele 60 de secunde bihorenii au trecut de două ori pe lângă deschiderea scorului. Ţîră a şutat plasat de la 18 metri şi Geantă a respins în corner, iar în urma loviturii de colţ rezultate Paraschiv a trimis cu capul dar portarul a fost pe fază şi a parat. O combinaţie între Roşu şi Prejmerean s-a soldat cu şutul de la 16 metri al celui din urmă, dar mingea a trecut pe lângă (7). Replica oaspeţilor a venit în minutul 17, când V. Andrei a şutat de la 17 metri în bara din dreapta a porţii lui Moga.

Mai insistenţi în jumătatea adversă, bihorenii au mai avut două şuturi din afara careului însă Ţîră a greşit ţinta (36 şi 38).

Ocazia reprizei a irosit-o Alex Dulca, care a trimis pe lângă portar din 7 metri, dar fundaşul Sava a respins din zona liniei porţii (40).

Paraschiv a deschis „balul”

A urmat o repriză pe care bihorenii au dominat-o din toate punctele de vedere. Au avut o bară în minutul 62, când Dulca a şutat din întoarcere, de la 16 metri, Geantă era spectator, dar a fost salvat de stâlpul din stânga sa.

Momentele bune ale gazdelor au fost încununate cu golul mult dorit, reuşit de Paraschiv cu un şut plasat de la 12 metri lângă bară (64). Golul cu numărul 5 în acest tur pentru puştiul de 19 ani al bihorenilor.

„Luceferii” şi-au dublat avantajul după o acţiune frumoasă a lui Dulca finalizată cu un şut plasat din 10 metri (2-0). Diferenţa putea creşte însă C. Ţîră (85 şi 86) şi Prejmerean (87) au irosit ocazii clare de gol în faţa unei echipe debusolate.

Ratările din final au fost răzbunate de fundaşul. V. Opriş care a marcat cu o lovitură de cap plasată peste portar de la circa 8 metri (3-0), consfiinţind o victorie clară şi meritată.

CASETA TEHNICĂ

Luceafărul Oradea – Metaloglobus 3-0 (0-0)

Stadion Luceafărul. Gazon excelent. Spectatori: 70

Au marcat: G. Paraschiv 64, Al. Dulca 73, V. Opriş 89

Luceafărul: Moga – Gunie, Cr. Oros-cpt., V. Opriş, Băican – C. Roşu (58 V. Pop), Preoteasa, Prejmerean, Al. Dulca (87 P. Peter) – C. Ţîră (86 Sg. Pop), G. Paraschiv. Antrenor: Cristian Lupuț

Metaloglobus: M. Geantă – C. Costache, Buzea, A. Sava, Sane – Mino Sota, M. Vlad (68 Riza), V. Andrei (65 Ghenovici) – Ov. Herea – Şt. Niculae, S. Culda (M. Albert). Antrenor: Cristian Popovici

Cartonaşe galbene: C. Roşu 54 / C. Costache 38

Arbitri: Dan Dreve – Iulian Szekely, Doru Lucaciu (toţi din Cluj-Napoca)

Observatori FRF: Dan Jiga (Bistriţa) şi Adrian Lucaci (Arad)