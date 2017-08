Luceafărul Oradea continuă în Liga 2

Jucătorii care nu şi-au reziliat contractul cu clubul orădean au fost chemaţi miercuri, la ora 17:00, la antrenament, la baza sportivă Luceafărul din Sînmartin.

Din staff-ul omului de afaceri gorjean va face parte Eugen Pârvulescu, fost conducător la Pandurii Târgu Jiu și Gaz Metan Mediaș, iar pe partea tehnică va fi consiliat de Cristian Dulca.

Nicolae Sarcină a achiziționat și Baza Sportivă din Sînmartin.

Dintre jucătorii care şi-au reziliat contractele cu Luceafărul Oradea unii şi-au găsit echipe. Este vorba de mijlocaşul Paul Păcurar, care a semnat cu UTA Arad, şi de atacantul Andrei Hergheligiu, care a fost prezentat marți ca nou jucător al AFC Hermannstadt. „Herghe” a fost golgheterul Luceafărului în acest start de sezon cu 3 goluri marcate. În tratative cu UTA este şi Petru Goge.

Bihorenii aşteaptă

În schimb, jucătorii bihoreni au rămas în stand-by până la soluțianarea situației clubului. Portarul Alin Goia nu a primit nicio şansă din partea lui Cornel Ţălnar, deşi juniorii folosiţi nu au dat siguranţă echipei. Momentan nici el nu şi-a găsit altă echipă. „După ce am primit vestea mi-am luat o minivacanţă să mă liniştesc. Am tras o fugă până la Mamaia şi cu aveastă ocazie am cerut-o şi pe Mădălina, prietena mea, de soţie. Nu am încă nicio variantă de echipă pentru că cei de la Luceafărul mi-au cerut să aştept până se va ştii clar ce se întâmplă. Eu cu Luceafărul am o istorie veche şi am decis să aştept. Sper să se rezolve ceva. Este urât pentru un judeţ ca Bihorul să nu aibă echipă în primele trei ligi!”, ne-a declarat Goia, fost junior la Luceafărul de la înfiinţarea clubului, alături de Claudiu Codoban. „Oferte sunt, dar încă nu am reziliat contractul cu Luceafărul. Aştept să văd ce se întâmplă zilele astea şi voi lua o decizie”, a comentat şi „Codo”.

Nici căpitanul Constantin Roşu nu a semnat încă cu nimeni: „Aştept. A fost o variantă dar nu s-a concretizat. M-am pregătit singur şi aştept să văd de oportunităţi mai apar”.

Bihon.ro a publicat în exclusivitate marți dimineața, informația potrivit căreia clubul orădean ar putea continua în Liga a II-a.

În aceste condiții, sâmbătă 2 septembrie, Luceafărul Oradea va evolua pe teren propriu contra Chindiei Târgoviște. Meciul se va disputa pe Stadionul Iuliu Bodola din Oradea și va începe de la ora 11:00.