Lucrari de toamna in gradina

Recoltele deja au fost adunate, borcanele deja au fost puse la depozitare pentru iarna.

Si totusi, mai avem de lucru in gradina…

Primul lucru pe care trebuie sa il facem este sa curatam gradina de uscaturi si de resturi vegetale. Gradina trebuie greblata, plantele vechi trebuie taiate si aruncate.

In livada, dupa caderea frunzelor, pot incepe taierile de pomi, in special la “semintoase”. Taierile de toamna se pot face doar cand pomii se “dezbraca” de toate frunzele si daca se anunta o iarna mai lunga. Altfel, taierile se vor lasa pentru primavara. La fel ca in gradina, vom elimina din pomi toate crengile uscate, rupte sau ranite. La fel putem proceda si cu trandafirii.

Deja puteti planta pomii fructiferi si trandafirii, care astfel vor prinde putere in radacini pana la venirea primaverii.

Revenind la gradina, in aceasta perioada rece, dar pana la inghetul pamantului, putem incepe plantarea bulbilor de toamna (Lalele, zambile, narcise, crocusi, irisi, etc). Acesti bulbi, plantati corespunzator, vor supravietui peste iarna iar la primavara, cand va veni caldura, ne vor incanta cu florile frumos colorate.

Daca vreti sa aveti flori mai rapid, pana cand vine iarna, puteti planta crizanteme, tufanele, ochiul-boului, crini de toamna sau alte flori.

Venind vorba de flori, va trebui sa punem la adapost ghivecele si glastrele cu plantele care nu rezista pe timpul iernii. Daca avem afara plante care nu pot fi mutate (palmieri, smochini, etc), va trebui sa le inveliti pentru a le proteja de frigul iernii.

Gazonul se grebleaza, de preferat cu un aerator, pentru a elimina toate resturile si radacinile uscate. Putem aplica pe gazon un ingrasamant cu descompunere lenta, care sa ii asigure necesarul de nutrienti pana in primavara.

Fie ca vorbim despre gradina de flori, gradina de legume sau livada, deja puteti aplica ingrasamantul organic, care va avea timp sa se descompuna pana in primavara si sa creasca nivelul de humus din sol.

