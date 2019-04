Lume putina, emotie multa

Fundatia pentru sanatate a oferit premii speciale pentru trei medici speciali. Dr. Foldes Adalbert a primit, post mortem, un premiu ridicat de sotia si fiica lui, care de abia si au putut stapani emotia si durerea prin care trec, medicul trecand in martie a.c. la nefiinta. Fostul ministru al Sanatatio, Cseke Attila a fost cel care a inmanat premiul in spiritul traditiei creata de dr. Foldes.

De altfel, Fundatia pentru sanatate a fost infiintata de dr. Foldes in amontirea Martei Buteanu – prima doctorita profesor universitar. Marta Buteanu s a nascut in 1888 la Beius, dar a invatat la Viena si a profesat in Ungaria, fiind inmormantata, in 1918, tot la Beius.

Astfel, in amintirea beiusencei, dr. Foldes a infiintat Fundatia pemtru sanatate cu scopul de a ajuta spitalele publice oradene, activitatea medicala din Oradea si Bihor, sustinand sectoarele medicale atractive pentru nord vestul tarii si sprijinind tinerii medici.

Alt premiu a fost acordat de catre dr. Liana Toc, de la Spitalul Judeteam, doctoritei Amtonia Munteanu, primul radiolog femeie din Bihor si care a infiintat sectia de radiologie de la Judetean. Doctorita nu a fost insa prezenta, din pricina priblemelor de sanatate.

Managerul Spitalului Judetean, dr. Gheorghe Carp, a oferit alt premiu nonagenarei dr. Jogamos Mariana, care inca munceste la ambulatoriul Spitalului din Marghita.

Spre deosebire de anii precedenti, evenimentul nu s a bucurat de mare audienta, in pofida emotiei mari date de personalitatile premiate.