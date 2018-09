„M-am simţit foarte apreciat”

Arbitrul orădean Adrian Alexandrescu a fost la un pas să rateze participarea la ediţia 2018 a Jocurilor Asiatice din cauza unei accidentări. Insistenţa organizatorilor a făcut ca Alexandrescu să ajungă totuşi în Indonezia.

„La revenirea din Malta am suferit o entorsă şi a trebuit să ţin piciorul în ghips zece zile. I-am informat pe organizatori de accidentarea suferită şi le-am sugerat să invite un alt arbitru. Nu au dorit acest lucru şi au insistat să merg după ce îmi revin, să arbitrez doar în competiţia masculină. În aceste condiţii am ajuns în Jakarta în 25 august în loc de 13 august şi am arbitrat două meciuri importante, semifinala China – Kazakhstan, scor 7-8, şi finala mică Iran – China, scor 15-14, după lovituri de departajare”, ne-a declarat arbitrul orădean.

O deplasare obositoare de la Budapesta care a însemnat circa 50 de ore, dintre care 30 de ore de zbor, dus-întors.

Trei europeni

În afara lui Alexandrescu, din Europa au mai fost invitaţi să arbitreze grecul Georgios Stavridis şi croatul Dragan Stampalija. „Faptul că au insistat să merg deşi am avut problema medicală a însemnat foarte mult pentru mine. Puteam foarte uşor să cheme pe altcineva. A fost o mare onoare pentru mine, m-am simţit apreciat”, a mai spus Adrian.

Acesta consideră că poloul asiatic este într-un real progres. „Nivelul a fost foarte bun. Dacă până acum Japonia îi bătea pe toţi, acum a apărut Kazahstanul care a câştigat competiţia. O surpriză a fost Iranul, care s-a clasat pe locul 3. China este în schimbare totală, are un lot tânăr şi un antrenor din Muntenegru”, consideră Alexandrescu.

Plecat aproximativ cinci luni în acest an la competiţiile la care a fost delegat, Alexandrescu va beneficia de o binemeritată vacanţă care se va încheia după debutul Champions League.