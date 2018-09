Mai experimentaţi, mai eficienţi

Experimentata echipă piteşteană a obţinut a cincea victorie stagională în confruntarea cu Luceafărul Oradea, scor 3-0 (1-0). Un meci în care gazdele au dominat, bihorenii nereuşind prea mult să conteze în ofensivă.

După ce şi-au trecut în cont o ratare în minutul 19, când Buhăescu a trimis cu capul din 4 metri în portar, argeşenii au marcat în minutul 28 prin rutinatul mijlocaş Raul Costin (33 de ani) care a fructificat o lovitură liberă de la circa 30 de metri (1-0).

În debutul părţii a doua, bihorenii au avut două şanse bune de egalare, însă şuturile expediate de V. Pop (51) şi Preoteasa (57), din lovituri libere din preajma careului, au trecut puţin peste transversală.

Mai exacţi la finalizare au fost piteştenii în minutul 69: Şerban a executat o lovitură liberă din lateral stânga, iar fundaşul Bogdan Vişa (32 de ani) a punctat cu capul (2-0). Piteştenii s-au desprins la trei goluri cinci minute mai târziu, când R. Costin a şutat puternic, Moga a repsins, însă Vasile Buhăescu (30 de ani) a fost atent şi a înscris din trei metri (3-0).

Diferenţa au făcut-o golurile reuşite de trei jucători experiemntaţi, Costin, Vişa şi Buhăescu, care au împreună peste 300 de meciuri în Liga 1.

„O victorie meritată a noastră. Ne-am creat şi alte ocazii, dar nu am reuşit să le fructificăm. Partea a doua am început-o mai rău, dar ne-am revenit şi am mai marcat de două ori. A fost o repetiţie bună pentru meciul cu Petrolul”, a declarat la final Emil Săndoi.

Trei debuturi în acest joc, Rareş Enceanu (ex-FCSB) şi Vasile Gheorghe (ex-Daco Getica) la FC Argeş, respectiv Patrik Peter (ex-LPS Banatul Timişoara) la Luceafărul.

Pentru „luceferi” urmează un nou joc dificial în compania liderului Sportul Snagov, care va poposi sâmbătă 6 octombrie la Sînmartin.

CASETA TEHNICĂ

FC ARGEŞ – LUCEAFĂRUL ORADEA 3-0 (1-0)

Stadion Nicolae Dobrin din Piteşti.

Au marcat: Raul Costin 28, Bogdan Vişa 69, Vasile Buhăescu 74

FC Argeş: Ureche – Tofan, Vişa, Hreniuc, Turda – Şerbănică (84 C. Barbu), I. Năstăsie (70 Enceanu), R. Costin (cpt.), Buleică (79 V. Gheorghe) – I. Şerban, Buhăescu. Antrenor: Emil Săndoi

Luceafărul: B. Moga – Torişte, Cr. Oros, V. Opriş, K. Moihedja – Preoteasa, Prejmerean – P. Mitrică (80 P. Peter), V. Pop (73 Codoban), Chiorean (64 G. Paraschiv) – Luduşan. Antrenor: Cristian Lupuț

Cartonaşe galbene: Turda 17, Şerban 56, Buhăescu 63 / Luduşan 68

Arbitri: Dan Florin Dreve (Cluj-Napoca) – Marius Bălan (Dej) şi Petrică Ionuţ Cîmpeanu (Cluj-Napoca).

Observatori FRF: Ionuţ Borcan (Ploieşti) şi George Constantinescu (Slatina)

FOTBAL – LIGA 2 – ETAPA 9

Rezultate înregistrate:

Daco-Getica – ASU Poli Timişoara 1-1 (1-0). E. Nica 4 / Bozian 51

Dacia Unirea Brăila – Chindia 0-1 (0-0). Cherchez 63

Ripensia Timişoara – Metaloglobus 0-1 (0-0). Ghenovici 71

Academica Clinceni – Sportul Snagov 0-1 (0-0). R. Patriche 77 autogol

CS Mioveni – Universitatea Cluj 1-1 (0-0). Rădescu 55 / G. Florescu 66

ACS Poli Timişoara – Pandurii Tg. Jiu 1-1 (1-1). Keita 41 / Tudoran 34 penalty

UTA Arad – CS Baloteşti 0-2 (0-0). Gojnea 56, V. Mihai 62

Farul Constanţa – Energeticianul 1-0 (1-0). Jallow 12

FC Argeş – Luceafărul Oradea 3-0 (1-0). R. Costin 28, B. Vişa 69, V. Buhăescu 74

Petrolul Ploieşti – Aerostar Bacău 5-0 (2-0). V. Cruceru 1, L. Marinescu 4, 85, 90+2, Lumu 59

CLASAMENT

1. Sportul Snagov 9 7 2 0 15 – 4 23 +11

2. Petrolul Ploieşti 9 6 1 2 19 – 5 19 +4

——————————————————————————————

3. Academica Clinceni 9 6 0 3 22 – 5 18 +6

——————————————————————————————

4. Pandurii Tg. Jiu 9 5 3 1 22 – 11 18 +6

5. FC Argeş 9 5 3 1 14 – 6 18 +3

6. Chindia Târgovişte 9 5 2 2 14 – 9 17 +5

7. CS Mioveni 9 5 0 3 15 – 8 16 +1

8. U Cluj-Napoca 9 5 1 3 16 – 10 16 +1

9. UTA Arad 9 4 1 4 11 – 10 13 +1

10. Energeticianul 9 4 1 4 13 – 17 13 -2

11. ASU Poli Timişoara 9 3 2 4 8 – 10 11 -4

12. Metaloglobus Buc. 9 3 2 4 9 – 16 11 -1

13. Daco Getica Buc. 9 2 4 3 11 – 16 10 -5

14. SSC Farul Constanţa 9 3 0 6 15 – 22 9 -6

15. Ripensia Timişoara 9 2 2 5 12 – 19 8 -4

——————————————————————————————

16. CS Baloteşti 9 2 2 5 8 – 15 8 -4

17. Luceafărul Oradea 9 2 2 5 8 – 17 8 -4

18. Aerostar Bacău 9 2 1 6 11 – 19 7 -8

19. ACS Poli Timişoara 9 1 2 6 10 – 21 5 -7

20. Dacia Unirea Brăila 9 0 4 5 7 – 23 4 -11

Etapa viitoare (6-7 octombrie): Luceafărul Oradea – Sportul Snagov, CS Baloteşti – Academica Clinceni, Pandurii Târgu Jiu – UTA Arad, Metaloglobus – ACS Poli Timişoara, Chindia Târgovişte – Ripensia Timişoara, ACS Energeticianul – Dacia Unirea Brăila, ASU Politehnica Timişoara – SSC Farul Constanţa, Universitatea Cluj – Daco-Getica Bucureşti, Aerostar Bacău – CS Mioveni, FC Argeş – Petrolul Ploieşti.