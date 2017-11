Mălan: Anul viitor, Dealul Ciuperca va fi refăcut

Viceprimarul responsabil de proiectele de la Ciuperca afirmă că Primăria se va îndrepta în Justiţie pentru recuperarea prejudiciului cauzat de dezastrul din noiembrie 2016 abia după ce Primăria va şti cât costă reamenajarea dealului.

Se împlineşte un an de la alunecările de teren ce au distrus investiţia de pe Dealul Ciuperca. În ce stadiu sunt lucrările de consolidare a dealului?

Mircea Mălan: Lucrările de consolidare sunt pe final (executant este firma Gavella – n.red.). Practic, toți stâlpii sunt terminați de o lună, piloții sunt forați, lucrările de consolidare a clădirii principale s-au încheiat, cea mai mare parte a rețelei de drenuri este finalizată și se lucrează exclusiv la zona unde nu se putea lucra pe drenuri decât după ce s-au făcut stâlpii, deoarece venea dealul pe ei (peste muncitori – n.red.), la propriu. Nu s-a riscat o catastrofă. Nu au putut lucra la reţeaua de drenuri ce urmăresc colectarea apei pătrunse în pământ, în subteran, nu s-a putut lucra pe o parte din această lucrare până la momentul în care s-au executat piloţii foraţi, pentru că dealul era instabil şi săpături mari puteau provoca alunecări şi probleme foarte grave. Acum se lucrează la ultimele elemente ale drenurilor.

Când urmează partea de reamenajare?

Am început să lucrăm la proiectul pentru reamenajare şi pentru identificarea eventualelor soluţii, dacă este cazul, de consolidare izolată, ici şi colo, pe celelalte zone decât zona afectată. Dar asta urmează să rezulte din studiile topografice care se fac acum. Se fac şi studii geo suplimentare. Se ţine legătura cu expertul care a făcut expertiza iniţială, totul se face sub supravegherea lui, astfel încât cât mai repede posibil să realizăm proiectul tehnic şi să scoatem la licitaţie lucrări de execuţie, ca în primăvară să putem începe executarea lor.

Cine este expertul şi la care expertiză iniţială vă referiţi?

S-a făcut o expertiză care să constate cauzele producerii alunecărilor şi care a propus soluţii de stabilizare. În baza acelei expertize s-a făcut un proiect tehnic în temeiul căruia se fac aceste lucrări de stabilizare. S-au făcut aceste lucrări aflate acum pe final şi în continuarea proiectului ne sfătuim şi ţinem legătura cu expertul, dl. prof. Marin Marin, de la Politehnica Timişoara. Noi nu avem în Bihor expert în domeniul acesta. Exista un expert cu care noi începusem să lucrăm, dl. Roman de la Cluj, dar cei de la Inspecţia în Construcţii au spus că nu mai poate fi el expert într-o lucrare unde a semnat deja ca expert verificator. Din această pricină a trebuit să găsim pe altcineva, şi dl. profesor Marin Marin este specialistul care se ocupă.

Era logic să nu lucraţi cu acelaşi expert, în condiţiile în care lucrarea pentru care a semnat a luat-o la vale, nu?

El, ca expert, a verificat proiectul, dar a făcut acolo nişte observaţii în material. Însă s-a apreciat că funcţionează lucrurile şi aşa, şi s-a mers mai departe cu proiectul. Tocmai pentru că am văzut poziţia ISC, lucrăm cu altcineva.

Înţelegem de aici că observaţiile sale erau consistente, faţă de proiectul de amenajare a Dealului Ciuperca.

Nu ştiu exact, nu îmi aduc aminte cum sună. Eu nu îl cunosc personal, dar dl. Roman este cunoscut ca fiind unul dintre cel mai buni specialişti verificatori în astfel de situaţii. Fiind o situaţie de urgenţă, s-a apelat imediat la el şi pe ideea că el ştie despre ce este vorba acolo. Am discutat cu cei de la ISC, ne-au transmis că nu dă voie legea să se verifice pe el însuşi. De aceea, am schimbat, mai ales că noi nu am avut contract post-factum, doar ne-am consultat cu dânsul.

Ca principiu, doriţi ca lucrarea nouă de reamenajare să fie asemănătoare cu cea distrusă, sau luaţi în calcul reconceptualizarea dealului?

Trebuie păstrate nişte lungimi de alei asumate prin proiectul iniţial. În plus, piloţii au fost foraţi ca să susţină viitoarele alei. În principiu, pe aceeaşi concepţie cu, sper eu, anumite îmbunătăţiri. Vom vedea la momentul respectiv. Nu mă pot eu pronunţa până nu văd o propunere din partea proiectanţilor.

Compania de arhitectură şi proiectare Poliart (arh. Daniel Tivadar) mai participă la licitaţiile Primăriei?

Noi nu putem să îl oprim să participe. Nu ştiu dacă a mai participat sau nu la licitaţii. La cele coordonate de mine nu a participat de la alunecarea de teren încoace.

Primăria nu se îndreaptă împotriva nimănui, ca beneficiar, pe cale legală, pentru prejudiciile aduse de alunecarea de teren?

Primăria se va îndrepta pentru ceea ce reprezintă prejudiciul. Ce reprezintă prejudiciul? Acele lucrări de consolidare trebuiau prevăzute iniţial în proiect. Dacă ele erau prevăzute în proiect, pentru execuţia lor se făceau nişte cheltuieli. Acele cheltuieli nu s-au făcut atunci, se fac acum. Deci, nu putem spune că reprezintă un prejudiciu pentru oraş. Însă ceea ce reprezintă lucrările de refacere care, în principiu, odată făcute, nu ar mai fi trebuit să se pună problema refacerii, acelea vor fi imputate persoanelor vinovate de producerea alunecării de teren.

Însă când va fi introdusă acţiunea legală?

Acţiunea legală o vom face în momentul în care vom stabili care este prejudiciul. Este o condiţie esenţială pentru orice acţiune în Justiţie: să stabileşti cuantumul pretenţiilor pe care le ai. De vreme ce noi nu ştim, deocamdată, cât anume urmează să coste lucrările de refacere, cât anume se foloseşte din ceea ce există şi ce se mai adaugă, nu avem de unde cunoaşte întinderea exactă a prejudiciului.

Trebuie, totuşi, să existe un ordin de mărime, de vreme ce dealul a fost deja amenajat o dată, nu? Pe de altă parte, cu cât acţionezi mai târziu, cu atât sentinţa vine mai târziu şi astfel se împlinesc câţiva ani în care bugetul local este prejudiciat de o sumă ce ar reveni oraşului în cazul unei sentinţe favorabile. Unde mai pui că sunt toţi aceşti ani în care oraşul şi orădenii au fost văduviţi de Dealul Ciuperca, în condiţiile în care se cheltuie banii contribuabililor cu promovarea turistică.

Prejudiciul îl vom constata la momentul în care vom face cheltuiala. În momentul acela avem prejudiciul. Faptul că nu s-a trecut în proiectul tehnic iniţial tot ceea ce trebuia – adică aceste lucrări de consolidare – a făcut ca lucrările respective să nu se realizeze la acel moment, dar ele se realizează acum. Dar ele trebuiau realizate. Deci nu se poate spune că există o legătură de cauzalitate între producerea accidentului şi acele lucrări. Greşeala lor este că nu au prevăzut aceste lucrări, iniţial. Pentru că nu am făcut aceste lucrări iniţial, a alunecat dealul. Lucrările de refacere a dealului sunt imputabile celor vinovaţi.

Adică proiectantului? Firmei Poliart?

Celor vinovaţi. Eu nu stabilesc, există o expertiză. Nu dau eu sentinţe. Orice cerere de chemare în judecată presupune să indici instanţei cuantumul exact al sumei pe care o soliciţi. Noi, astăzi, suntem în faza de proiectare a lucrărilor de refacere, iar costul acestor lucrări va fi suportat de persoanele vinovate de producerea alunecărilor.

Aveţi idee care va fi termenul de execuţie pentru finalizarea reamenajării dealului?

Anul viitor, Dealul Ciuperca va fi refăcut. Acum lucrăm la studiul de fezabilitate (SF), urmând să scoatem la licitaţie proiectarea plus execuţiea. O vom scoate în primăvară. Practic, SF-ul va fi făcut aproape de nivelul unui proiect tehnic, pentru ca la primăvară să poată începe lucrările.

Cine face studiul de fezabilitate?

Deocamdată, lucrăm cu mai multe firme, să vedem ce variante sunt.

Spuneţi că până la sfârşitul anului viitor se şi termină refacerea dealului?

Bineînţeles.