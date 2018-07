Mang plusează: 63 de kilometri de drum, doar în 2018!

Consiliul Județean își reafirmă angajamentul față de calitatea drumurilor județene din Bihor. Confruntat cu criticile venite dinspre Opoziția PNL, liderul PSD Bihor Ioan Mang încearcă să demanteleze acuzele formulate de cuscrul său, Ionel Avrigeanu. Acesta din urmă acuzase Consiliul Județean că favorizează comunitățile cu primari UDMR, precum Salonta și Sâniob, iar vicepreședinții Mang și Bodea nu fac nimic să echilibreze raportul de forțe din Consiliu.

Acesta este contextul în care vicele Mang a simțit nevoia să iasă la rampă.

Dacă președintele Pasztor Sandor vorbea recent despre 50 de kilometri ce vor fi asfaltați în acest an, de către CJ Bihor, iată că Mang plusează:

Greaua moștenire…

„63 de kilometri se fac anul acesta. Toate drumurile (prevăzute în planul CJ Bihor – n.red.) aveau nevoie de reparații capitale, știm că sunt și altele și am promis că vor fi reabilitate până în 2020. Dacă aveam o moștenire mai bună, puteam face și mai multe. Din păcate, am avut o moștenire foarte proastă, drumurile sunt foarte proaste, din cauza administrației PNL, care făcea 16 – 17 km într-un an”. Este declarația – răspuns formulată de Ioan Mang, criticilor săi. Și continuă în același stil: „Sunt 130 de kilometri (în județ – n.red.) care arată prost că au condus ei (PNL – n.red.) prost, nu că nu am reușit noi să le terminăm noi (PSD, UDMR, ALDE – n.red.) în doi ani”.

Ce nu reușește să se facă în acest an, se va face la anul. Sau în 2020, promite Mang. „Oportunitatea este decizia alianței de guvernare locală. Ce nu se face anul ăsta, se vor face în următorii doi. Sigur nu se face un metru acolo unde nu este nevoie”, declară Mang, lăsând să se înțeleagă că prioritate au drumurile din comunitățile cu primari PSD și UDMR.

Mang, despre ce rămâne de făcut pe drumurile județene: „Sunt vreo 300 de drumuri nemodernizate. Din acei 300, 85 de kilometri sunt în program de investiții și 60 îi facem anul acesta. Mai rămân încă 200 fără program de modernizare. Dar nu putem face într-un an toate drumurile”, spune cel care este vicepreședinte la Județ din iunie 2016. De altfel, tot Mang afirmă că sugestiile PNL poate că erau luate mai serios în calcul, la capitolul drumuri, dacă liberalii ar fi înțeles să colaboreze altfel cu conducerea actuală a CJ Bihor, nu prin procese în serie.

Confruntat cu drumurile proaste

Iată exemple de drumuri județene în stare jalnică și modul în carese raportează Mang la nevoia reparării acestora:

Bratca – Roșia – Beiuș. Răspunsul lui Mang: „Bratca – Roșia e foarte bum, din Roșia până la Pietreasa s-au așternut covoare asfaltice și de la Pietreasa la Delani, până la Beiuș, urmează să fie continuate lucrările, prin covor”.

DJ 768 A Ginta – Căpâlna. Mang: „Este o investiție pentru acest drum”.

Vârciorog – Dobrești. Mang: Este prins pe PNDL 2, cu termen de finalizare iunie 2019.

Luncasprie – DN 76; Bălaia – Sârbi. Mang: Sunt prinse pe PNDL 2.

Aleșd – Aștileu – Măgești – Vadu Crișului. Mang: „Nu putem pune asfalt pe toate drumurile simultan, nu sunt atâția bani.

Se pune asfalt la Butani, pe porțiunile proaste. S-a asfaltat Dobricionești – Vadu Crișului și Aleșd – Aștileu – Damiș”.

Salonta – Tinca. Mang: „Există un studiu de fezabilitate depus pe PNDL 2, nu a intrat în sumă, sperăm ca din economii, să fie finanțat ulterior”.

Drumul Belfir – Cociuba Mare – Șoimi, de calitate proastă. Mang: „Anul viitor”.

Beiuș – Delani. Mang: „Urmează să intervină CJ într-o etapă ulterioară”.

Sântandrei – Toboliu – Sânnicolau Român. Mang: “Se toarnă covor asfaltic în Sântandrei și în Sânnicolau Român, urmează să turnăm alte covoare asfaltice în următorii 2 ani”.

„Când a fost dl Avrigeanu?”

Despre drumurile pentru care UDMR reclamă că sunt programate reasfaltări, chit că acestea arată bine: „La Salonta, din centru, nu s-a făcut niciun metru de covor asfaltic și se va face doar după ce se termină canalizarea. În Sâniob drumul a fost prost, în localitate. Când a fost dl Avrigeanu ultima dată acolo? Cei 43 km din cei 50 contractați, toți aveau nevoie de covor asfaltic, deoarece nu s-a făcut nimic în 10 ani, decât plombări”.

Reciclare pe DN-uri

Ioan Mang are o veste și pentru două drumuri naționale proaste din județul Bihor: DN 19 E Biharia – Chiribiș (spre Marghita) și DN 1 P, ce leagă DN 1 de DN 19 E. Cel târziu anul viitor aceste drumuri se vor face prin reciclare”, promite liderul bihorean al partidului de guvernământ. Această reciclare este metoda prin care s-a refăcut cu titlu provizoriu DN 76, între Oradea și Dealurile Bitiilor, din apropierea Beiușului.