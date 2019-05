Mang&Pasztor îi țin la distanță pe liberali, de Aeroport

Joi, plenul Consiliului Județean a votat constituirea comisiei de evaluare a performanțelor RA Aeroportul Oradea. Aceasta va fi prezidată de Victor Papp – manager public la Consiliul Județean și consilier al vicepreședintelui Mang (PSD) și va fi formată din Szabo Jozsef – manager public la CJ (UDMR), Gabriela Plugar – funcționar public, locțiitorul directorului economic al instituției, funcție vacantată, precum și funcționarul Iosif Rittinger, care asigură secretariatul. Cei patru au fost supuși la vot și au fost investițiți, în ciuda opoziției PNL. Înainte de vot, prin vocea lui Ionel Avrigeanu liberalii ceruseră ca din comisie să facă parte și câte un consilier județean reprezentant al grupurilor PSD-ALDE, UDMR și PNL. Propunerea a fost, însă, refuzată de președintele Pasztor.

Subiectul Aeroport a generat, din nou, un ping-pong verbal între conducătorii Consiliului Județean, cu precădere Ioan Mang și Opoziția liberală. „De câteva zile avem cursele charter zilnice, sunt discuții să diversificăm această problemă”, a răspuns Pasztor acuzelor privind lipsa zborurilor low-cost spre exterior, dar și împuținarea celor spre București, cu scumpirea biletelor, prin plecarea Blue Air de la Oradea.

„Să spună fiecare consilier PNL de câte ori a zburat cu Ryanair. Eu am plecat și cu prima cursă și cu alte curse, ca să fie zboruri”, le-a aruncat Ioan Mang adversarilor din PNL. Liderul PSD Bihor crede că plecarea operatorilor aerieni de la Oradea are 100% de-a face cu incapacitatea orașului de a genera suficienți călători, pentru ca aceste curse să fie profitabile.

Tot joi s-a votat și bugetul Aeroportului pe 2019. Ionel Avrigeanu (PNL) a constatat că acest buget se bazează pe o compensație de 9,4 milioane de lei veniți de la Consiliul Județean, în condițiile în care, lipsit de curse, Aeroportul Oradea are venituri prognozate extrem de modeste, în acest an.

Indemnizații nesimțite la CA

În acest context, Avrigeanu a subliniat sumele care se cheltuiesc pe membrii Consiliului de Administrație de la Aeroport, girați de UDMR, PSD și ALDE, de peste 300.000 de lei. „Vorbim despre un venit net de aproximativ 3.600 lei brut, adică 2.500 de lei pentru fiecare membru CA (în condițiile în care există o singură ședință pe lună, iar deciziile sunt cât se poate de banale – n.red.). Mi se pare că ne batem joc de banul public, în condițiile în care administrarea a fost catastrofală în 2018. În condițiile în care în ritmul ăsta vor decola primăvara berzele și toamna tot berzele, de pe Aeroportul Oradea. De asemenea, constat o taxă de 5 euro/pasager – taxa pentru securitate. Mi se pare foarte mare taxa”, s-a exprimat opozantul Avrigeanu, fost vicepreședinte al CJ.

Președintele Pasztor a încercat să îl înbuneze. „Banii pentru membrii Consiliului de Administrație sutn 1.070 lei/lună/membru, diferența vine la finalul anului. Iar anul acesta n-o s-o aibă, pentru că nu se îndeplinesc criteriile de performanță. Au o bază fixă și una mobilă, pe baza criteriilor de performanță. Altfel, vă rog să contactați SRI, să nu ceară 5 euro, ci 1 euro. Nu sunt de acord nici cu varianta «Hai să nu mai băgăm niciun leu la Aeroport, că zboară berzele». Vă dăm posibilitatea să aduceți experți în CA cu zero lei”, a replicat Pasztor, ignorând, cu bună știință, faptul că, azi, „experții” de partid numiți de CJ în Consiliul de Administație de la Aeroport sunt plătiți regește pentru o oră de ședință lunară cât sunt plătiți mulți bihoreni de rând, pentru o normă întreagă, timp de-o lună!

„Dacă acum trecem printr-o perioadă de criză, nu cred că trebuie să dăm și mai tare în AO, având în vedere că e un obiectiv de o importanță majoră. Sper ca din toamnă să nu mai fie așa, astfel încât să nu mai călărim în fiecare ședință acest subiect”, a intervenit vicepreședintele Bodea, fără să spună pe ce își bazează optimismul.

„Și câte berze au aterizat?!”

Președintele CA la Aeroport, Tibor Bimbo-Szuhai a fost invitat să ia cuvântul și a subliniat cum în prezent de pe Aeroportul Oradea decolează cinci curse charter, trei spre Antalya și două spre Egipt. „Și câte berze au aterizat?!”, l-a întrebat Avrigeanu, ironizându-l pe udemerist.

Ioan Mang a abordat tema încărcăturii cursei Tarom București – Oradea, vrând să evidențieze faptul că această companie aeriană, pe care o vede ca fiind privată (!), aduce la Oradea avioane cu dimensiuni raportate la cererea de bilete. „Nu putem comanda Tarom ce prețuri să pună. Important e ca aceștia, călătorii, să aibă cu ce călători, iar când va fi mai multă cerere vom cere un avion mai mare. Tarom chiar e o companie privată, nu o susține statul!”, a spus Mang. Pasztor l-a completat: „Tarom nu o să zboare cu doar 72% încărcare a aeronavelor. Din păcate, nu avem noi posibilitatea legală să subvenționăm”, a precizat Pasztor. Și proiectul de buget a trecut, în ciuda faptului că PNL a votat împotrivă.