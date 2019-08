Marți 13, Ghinionul poate fi prevenit : Ziua Porților deschise la pompieri

Începând cu anul 2011, ISU s-a alăturat iniţiativei derulate la nivel european, stabilind ca în fiecare zi de marţi 13, să fie organizată „Ziua Informării Preventive”.

La sediile pompierilor vor avea loc activităţi de informare şi educaţie preventivă a bihorenilor, în scopul diminuării vulnerabilităţii în cazul situaţiilor de urgenţă şi a reducerii numărului de victime ale acestor tipuri de evenimente.

Ziua Porţilor Deschise”, se va organiza atât la sediul unităţii, situat pe strada Avram Iancu, numărul 9, Oradea, cât şi la sediile tuturor subunităţilor din judeţ. La această activitate cei interesaţi vor asista la exerciţii demonstrative, la prezentarea tehnicii şi mijloacelor de intervenţie specifice, precum şi la sesiuni de informare preventivă.

De asemenea, în același context, în data de 13 august, Inspecţia de Prevenire a ISU Bihor va desfășura activități de informare și pregătire a populației la taberele de elevi din Șoimi și Șuncuiuș, precum și la supermarketuri și în zone cu public numeros din Oradea, Aleșd, Chișcău și Beiuș.

În cadrul acestor activităţi bihorenilor le vor fi prezentate riscurile generatoare de situaţii de urgenţă la nivelul județului, modalitatea în care unele dintre acestea pot fi prevenite şi modul în care trebuie să se comporte în cazul declanşării anumitor tipuri de riscuri, informații cu privire la campania de interes public de educare a populaţiei “Urgenţa este pentru Urgenţe” și la campaniile naţionale de informare şi educaţie preventivă R.I.S.C.

Evenimentul organizat de pompierii bihoreni va avea loc marți, 13 august, între orele 09:00 -13:00.

Desfăşurate sub sloganul „Preveniţi ghinionul”, având ca logo pisica neagră, activităţile ce au loc în această zi urmăresc conştientizarea cetăţenilor asupra pericolelor la care sunt expuşi prin nerespectarea măsurilor de prevenire a diferitelor situaţii de urgenţă. Totodata activitățile au ca scop familiarizarea acestora cu regulile de comportare menite a le proteja viaţa şi bunurile.

Totodata vor fi distribuite broșuri și flyere pentru campaniile : „Siguranţa NU e un joc de noroc!”, „Mai bine previi, decât să nu fii!”.

© FOTO: ISU Bihor

Astfel, în intervalul 7-9 august personalul Inspecției de Prevenire este prezent în Stațiunea Băile Felix, unde, în cadrul controalelor executate la unitățile de turism și de alimentație publică, desfășoară activități de informare preventivă a cetățenilor.

Principalele teme abordate în cadrul acestor acțiuni vizează măsurile de apărare împotriva incendiilor și regulile de comportare pentru prevenirea situațiilor de urgență pe timpul perioadelor caniculare.

Recomandări pe durata perioadei caniculare

În scopul preîntâmpinării situațiilor de urgență ce pot surveni ca urmare a temperaturilor ridicate înregistrate în această perioadă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor recomandă cetățenilor respectarea măsurilor și regulilor menite a le proteja viața și bunurile.

Astfel, pentru siguranţa dumneavoastră, în perioadele caniculare aplicaţi următoarele măsuri:

În spaţii deschise

• deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul;

• evitaţi aglomeraţia, expunerea la soare, efortul fizic intens, între orele 11.00 – 18.00;

• purtaţi haine lejere, subţiri, din bumbac, deschise la culoare, pălării şi ochelari de soare;

• consumaţi 1,5 – 2 litri de lichide pe zi, nu prea reci: apă, sucuri naturale şi ceaiuri călduţe;

• evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) şi alimentele cu conţinut sporit de grăsimi;

• nu lăsaţi copiii sau animalele de companie singuri/singure în autoturisme.

În spaţii închise

Evitaţi creşterea temperaturii în interior:

• limitaţi utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor artificiale şi surselor de căldură;

• acoperiţi ferestrele expuse la soare. Închideţi ferestrele, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din spaţiul închis;

• nu utilizaţi ventilatoare, dacă temperatura a depăşit 320C.

Reduceţi temperatura:

• reglaţi aerul condiţionat la maxim 50C sub temperatura exterioară;

• aerisiţi încăperile dimineaţa devreme sau seara târziu.

PREVENIȚI INCENDIILE!

În perioadele caniculare creşte riscul de incendiu din cauza uscăciunii şi a temperaturilor ridicate.

Pentru siguranţa dumneavoastră, în perioadele caniculare aplicaţi următoarele măsuri:

• Interzicerea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;

• Interzicerea aruncării la întâmplare a resturilor de ţigări;

• Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

• Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune (GPL, oxigen etc.), prin depozitare la umbră sau prin răcire periodică cu jeturi de apă;

• La depozitarea unor materiale (furaje, cărbune, rumeguş, bumbac etc.) trebuie avut în vedere şi faptul că acestea, în condiţii specifice de temperatură şi umiditate, se pot autoaprinde.

• Verificarea instalaţiilor de paratrăsnet, ştiut fiind faptul că, după o perioadă cu temperaturi ridicate, precipitaţiile sunt însoţite în mod frecvent de descărcări electrice atmosferice.

• Asigurarea rezervelor de apă pentru incendii şi verificarea zilnică a situaţiei existente.

ATENȚIE LA SCĂLDAT!

În scopul preîntâmpinării unor evenimente cu consecințe tragice, adresăm cetățenilor rugămintea de a respecta măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, pe timpul desfășurării unor activități recreative specifice acestei perioade:

• Scăldați-vă doar în locuri special amenajate pentru înot și respectați avertizările privind interzicerea scăldatului;

• Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în proximitatea apei, nici măcar în piscinele achiziționate special pentru cei mici ori în cadă;

• Nu intrați în apa rece înfierbântați, după ce ați stat foarte mult timp la soare;

• Nu săriți de pe platforme, poduri sau alte construcții, aceste acte de teribilism putând avea consecințe grave;

• Urmăriți continuu comportarea copiilor în apă, întrucât cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinților sau altor persoane mature, chiar dacă știu înota;

• Echipamentele speciale pentru siguranța înotului (colac de salvare, aripioare gonflabile, tuburi gonflabile etc.) nu sunt în totalitate eficiente, de aceea vor fi utilizate de către copii sub atenta supraveghere a unui adult;

• Împrejmuirea piscinei personale cu un gard poate preveni accidente nedorite în rândul minorilor;

• Purtarea vestelor de salvare de către copii este o metoda eficientă de prevenire a unor astfel de accidente;

• Intervenția de urgență în cazul asistării la un accident de înot este crucială pentru salvarea unei vieți, iar semnele care vă indică iminența înecului sunt: aplecarea capului pe spate; gura deschisă în încercarea de a inhala aer; capul ținut în apă, cu gura la nivelul apei; lipsa emiterii de sunete; hiperventilație și gâfâială; ochii sticloși, incapabili să se concentreze; păr peste frunte sau ochi; lovirea involuntară a suprafeței apei cu brațele.