Mărţişoare deosebite pe aleile circulate ale Oradiei

Se pare că orădenii s-au săturat de mărţişoarele produse în China. Tot mai mare trecere au mărţişoarele artizanale, hand made, unicat, produse de artişti plastici sau de elevi şi studenţi.

„Sunt persoane care ne caută în fiecare an, care apreciază mărţişoarele artizanale. Cine vrea ceva deosebit are ce să găsească. Avem mărţişoare din flori uscate, din lavandă, pictate pe sticlă etc. Am avut şi clienţi corporatişti, care au venit să cumpere pentru colege. Am avut şi elevi care au cumpărat pentru profesoare şi colege”, ne-a declarat Pop Daniel.