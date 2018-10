Mărturii din adâncurile apelor pentru orădeni

Peisaje submarine, pești, animale, plante, stânci, faleze, epave de nave etc. Toate acestea, dar și multe altele, au fost subiecte deosebit de interesante pentru artistul fotograf Pantelis Kranos din Cipru.

Instructor de scufundări, Pantelis și-a dorit ca prin fixarea pe peliculă fotografică a unor imagini, scene și peisaje subacvatice să aducă pasionaților de frumos farmecul și ineditul acestei lumi.

Din adâncurile apelor, joi seara, el a adus orădenilor mărturii ale celor văzute, pentru scafandrii de la Clubul „Nautilus” Oradea, dar mai ales pentru iubitorii de fotografie și pentru cei care nu s-au scufundat niciodată.

Imaginile sale au devenit surse de inspirație pentru cercetătorii subacvatici din domeniul arheologiei subacvatice, biologiei, ecologiei, geologiei, precum și scufundare profesională.

Expoziţia ,,Underwater Moments’’ a fost vernisată joi seara, la Filarmonica de Stat Oradea, în prezenţa autorului, a soției acestuia, dar și a directorului instituției Meleg Vilmos și a Adelei Rusu – vicepreședinte al Clubului „Varadinum”.

Provocările fotografiei subacvatice

La vernisaj, autorul expoziției a mărturisit că a răspuns invitației lui Ovidiu D. Pop și a Adelei Rusu, președintele, respectiv vicepreședintele Fotoclubului „Varadinum”, de a participa la acest vernisaj.

De asemenea, el a dezvăluit că fotografia subacvatică a devenit o perte din viața sa.

„Prefer fotografia subacvatică și în mod special peisajele subacvatice. De asemenea, țin la a avea o prezență umană în imaginile mele, pentru că aceasta o animă și îi oferă privitorului șansa de a se transpune în acel loc. Fotografia subacvatică este un gen dificil al artei fotografice, pentru că dacă ai o scenă, ai o fracțiune de secundă ca să o imortalizezi, ca să apeși butonul. Altfel, o pierzi și gata. Nu există posibilitatea să recreezi scena. De aceea, este important să anticipezi ceea ce urmează. E esențial, ca scafandru, să te poziționezi corect și să dezvolți un nou simț: acela de a anticipa.

Multe dintre imaginile expuse au fost premiate la nivel internațional. Imaginile au fost realizate la adâncimi mari, astfel că trebuie să fii atent nu doar la modul de realizare al fotografiilor, ci și la felul în care îți gestionezi consumul de oxigen. Când realizez fotografii sunt însoțit de doi sau trei scafandri care se ocupă de mine, care au grijă de mine. Fiecare fotografie are povestea ei. De multe ori scafandrii nu au realizat că i-am fotografiat. Încerc să realizez aceste fotografii în mod cât mai natural”, a spus autorul.

Evenimentul a fost organizat de Varadinum Foto Club Oradea, sub patronajul International United of Photographers.

Pantyelis Kranos s-a născut în Limassol (Cipru) în 1965. El şi-a finalizat studiile în SUA, în anul 1988, în domeniul marketingului şi de atunci s-a ocupat de afaceri. El este membru al Societăţii Fotografice din Cipru şi are numeroase succese şi distincţii fotografice, locale şi internaţionale. De asemenea, este deţinătorul unor titluri fotografice, precum: master ICS, EFIAP/b şi EHPS/s şi este în curs de obţinere a titlurilor EFIAP şi de mare maestro al Societăţii Fotografice Elene.