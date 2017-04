Masacru în ziua de Florii! 36 de morţi şi 70 de răniţi

UPDATE: Papa Francisc condamnă explozia ce a vizat Biserica Coptă din Egipt și le transmite „cele mai sinere condeleanțe” egiptenilor: „Mă rog pentru cei care au decedat şi pentru victime. Fie ca Domnul să preschimbe inimile persoanelor ce au văzut teroare, violenţa şi moartea şi chiar inimile celor ce produc şi fac trafic de arme”, a declarat acesta la finalul slujbei de Florii ce a avut loc în faţa a mii de persoane în Piaţa Sfântul Petru din Roma.

Explozia care a avut loc în Biserica Coptă Sfântul George din oraşul egiptean Tanta a ucis 36 de persoane și a rănit aproximativ 70 de persoane în momentul în care comunitatea creștină se pregătea să sărbătorească Săptămâna Sfântă care începe cu Floriile.

Din primele informații reiese că o bombă a fost amplasată sub un scaun din biserică și aceasta a explodat în timpul slujbei. Guvernatorul provinciei unde a avut loc atacul a declarat că: „Explozia a fost urmarea unei bombe sau a unui atac sinucigaş”, această declaraţie nu a fost confirmată încă de autorităţile egiptene.

Multe dintre victime au fost femei și copii. Conform CNN, acest atac este considerat unul dintre cele mai sângeroase atentate care au vizat comunitatea creștină din Egipt, o comunitate care s-a confruntat cu persecuții și discriminare, mai ales de la îndepărtarea de la putere a fostului președinte Hosni Mubarak.

Terrorist attack in #Egypt– bomb reportedly went off inside church with 5 dead & 42 injured so far https://t.co/9naZw8939T

— Adel El-Adawy (@adeladawy) April 9, 2017