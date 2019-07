Masculul Alfa Raptor!

Pentru acest model, Ford a folosit reteta castigatoare de la fratele mai mare F-150 Raptor care se vinde in America si care s-a bucurat de-a lungul anilor de un success imens, fiind cel mai bine vandut pick-up din America. Raptor inseamna pasare rapitoare si este un apelativ care este atribuit si faimoaselor avioane de vanatoare americane F-22 iar dupa o scurta privire spre noul Ranger Raptor, iti dai seama ca numele Raptor I se potriveste cel mai bine. Mai lung, mai inalt si mai lat decat un Ford Ranger, noul Ranger Raptor are un caracter dominator, nascut din dorinta de a domina fiecare mediu. Este masina care te face sa spargi tiparele, sa iesi din monotonia zilnica de la birou si sa incepi sa cuceresti lumea.

Fiecare detaliu a fost executat cu precizie, special creat pentru exploratorul din tine. De la barele din fata si din spate, solide si functionale si placa de protectie frontala, la grila deosebita Ford Ranger Raptor si jantele din aliaj cu anvelope deurale, Ranger Raptor reprezinta o exprimare indrazneata oriunde ai merge. Si cu adevarat, poti merge oriunde. Este masina in care ai putea cuceri Jurasicul. Noul Ranger Raptor nu este doar puternic. Este si intelligent. Cand te asezi in scaunele speciale si pui mana pe volanul unic, imbracat in piele, preiei instantaneu comanda unei game largi sisteme avansate. Te simti parca in carlinga unui avion de vanatoare si esti pregatit sa ataci orice teren. Sistemele de care dispune noul Ranger Raptor includ noul si puternicul sistem de adaptare la terenul de rulare (Terrain Management System). Apasand un buton, poti alege unul dintre cele sase moduri diferite, fiecare optimizand performanta pentru un tip diferit de teren: modul „Normal”, modul „Sport”, modul „Iarba, pietris si zapada”, modul „Noroi si nisip”, modul „Stanca”, iar pentru o performanta imbatabila pe teren accidentat, modul „Baja”. Baja este inspirat de cursa motorsport off-road Baja 1000 desfasurata in California.

Motorul de 2 litri diesel disponibil pe Noul Raptor dezvolta 213 cai putere, un cuplu impresionant de 500NM si este cuplat la o cutie automata de ultima generatie cu 10 rapoarte. Va asteptam in showroom-ul nostru Ford Carbenta Com pentru a-l descoperi pe masculul alfa!

Advertorial!