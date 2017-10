In jurul orei 15:00, pe DN1, la Topa de Cris, au intrat in coliziune o masina mica cu un autobuz. In urma impactului, un copil a fost usor ranit la buza si alte doua victime au fost usor ranite.

La fata locului au fost trimise o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor de la Statia Alesd și echipajul de Terapie Intensiva Mobila.

Victimele au fost ingrijite la fata locului si apoi asistate medical pana la spital.