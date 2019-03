Master Garden – e timpul pentru grădinărit!

Cu toţii ne dorim ca aceste spaţii verzi să arate ca o oază frumoasă, iar acest lucru nu se poate realiza decât cu persoane cu experienţă în acest domeniu.

Dacă va gândiţi să vă înfrumusețaţi grădina sau spaţiile din jurul casei, puteţi să apelaţi cu încredere la Master Garden, care are ani de experienţă în domeniu, calitate garantată şi preţuri fără concurenţă. Master Garden pune la dispoziţia clienţilor o gamă largă de plante ornamentale: arbori, arbuşti, flori anuale şi perene, gazon, precum şi o largă gamă de materiale de grădinărit: unelte,ingrasaminte profesionale diverse tipuri pământ, scoarţă, piatră ornamentală şi multe altele.

Începând cu 18 martie Master Garden vă aşteapă într-un nou spaţiu, pe Calea Borşului 14 K, înainte de Rompetrol Master, cu 200 metri mai aproape de oraş faţă de vechea locaţie.

La fel ca in moda vestimentară, tendinţele în materie de amenajari grădini se schimbă de la un sezon la altul. Chiar şi aşa, rămân elemente la care poţi apela an de an, fără probleme şi fară teamă că eşti în afara trendului, aşa cum sunt formele topiare, plantele altoite pe tulpină sau arborii cu flori decorative.

Printre must-havurile de anul acesta se numară bujorii, trandafirii si hortensiile. Pe scurt, frumuseţea la superlativ şi luxul accesibil!

Master Garden vă poate recomanda plantele potrivite graădinii dvs, în funcţie de spaţiul de care dispuneţi şi stilul pe care v-ati dori să-l implementaţi.

Mai multe informaţii şi fotografii găsiţi în galeria foto şi pe site-ul: www.mastergarden.ro/ şi https://www.facebook.com/Master-Garden – sau direct la locaţia din Calea Borşului 14K.

Advertorial! Hb: 187901