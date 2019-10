Practic el nu a pierdut niciun meci, fiind declarat învingător moldoveanul Maxim Răilean după ce Adrian Maxim a părăsit ringul înainte de „extraround”. În semifinale, atât „Maxim de Bihor” cât şi „Maxim de Moldova” au câştigat prin decizie unanimă meciurile cu longilinul italian Fabrizio Conti, respectiv cipriotul de origine georgiană Levan Revazishvili.

În finală, cei doi combatanţi au pus la bătaie toată gama de lovituri, oferind un meci dinamic, plăcut. „O finală extraordinară”, a catalogat-o şi Ciprian Sora, care a comentat gala din studioul Digi Sport. Surpriza a apărut după cele trei reprize. Auzind decizia de „extraround” (repriză suplimentară), Adrian Maxim a părăsit ringul, dând impresia că se simte nedreptăţit de decizia arbitrilor judecători.

„Nu contest decizia arbitrilor, adversarul meu a punctat pe brațe însă consider că trebuia să câștig pentru am avut un plus la loviturile de picior care l-au pus in dificultate, de aici și reacția mea la final”, ne-a declarat marți Adrian. Nedisputându-se repriza suplimentară, Maxim Răilean a fost declarat învingător şi a intrat în posesia centurii de campion Colosseum la categoria 65 kg.