Maxim a pierdut în Glory

Un chinez mai înalt cu 9 centimetri şi mai tânăr cu 9 ani decât Adrian. Deşi a lovit mai mult, conform statisticilor, Maxim nu a impresionat arbitrii, care l-au declarat pe chinez învingător la puncte.

„Nu caut scuze sau vinovați legat de acestă luptă, în afara de abordarea mea tactică proastă, din repriza a doua și a treia. Nu pot să dau vina nici pe arbitru pentru numărătoarea incorectă pe care a făcut-o. Tind să cred că a fost cu un motiv involuntar. Nu am decât să mulțumesc antrenorilor, colegilor de antrenamenut și a tuturor celor care s-au implicat în pregătirea mea. Un rol foarte important avându-l Steve Tyjas de la fcicurrency. Vă mulțumesc și vouă pentru mesajele frumoase de încurajare. Glory(a) mea nu se termină aici!”, e mesajul lui Maxim postat pe pagina lui de facebook.

Meciul s-a desfăşurat sâmbătă noaptea în cadrul promoţiei Glory 54 Birmingham.

Antrenporul Horia Rădulescu a făcut o analiză a meciului. „Adrian a inceput bine meciul, dominând prima repriza şi începand să-şi seteze distanţa pentru loviturile de brate. A doua şi a treia însa a căutat prea mult să încheie meciul şi din această cauză a lovit mai mult izolat. Ritmul său a fost fragmentat de loviturile sub centura ale sportivului din China. In ultimile secunde de lupta Maxim a fost lovit din nou sub centură iar arbitri a interpretat greșit lovitura, fiind număr pe nedrept. Acesta din urmă a câştigat la decizia arbitrilor un meci fară “glorie”.

Important este sa facem retuşurile necesare şi să revenim mai puternici în Glory”, a punctat Rădulescu.

În cadrul aceleiaşi gale, Rico Verhoeven l-a învins la puncte pe Mladen Brestovac şi a devenit campion mondial.