Maxim „își încarcă bateriile” în Munții Parâng

În 2 iunie va urca din nou în ring în prestigioasa promoţie Glory.

Gala va avea loc în Anglia, la Birmingham, iar Maxim se va lupta cu chinezul Chenglong Zhang, la categoria 65 kg.

Pentru a fi cât mai bine antrenat, Maxim se află într-un cantonament de trei săptămâni în judeţul Hunedoara, la Petrila, unele şedinţe de pregătire fiind programate în Munţii Parâng.

Maxim se pregăteşte cu antrenorul Alin Panaite, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori de kickboxing din România, care i-a format și pe celebri luptători Ionuț „Pitbull” Atodiresei, Benjamin Adegbuyi, frații Stoica și mulți alții. „Maxim e un băiat serios, muncitor, am mai lucrat împreună şi mi-e foarte ușor să lucrez cu el. Este unul dintre puţinii luptători români care are rezultate la cel mai înalt nivel”, spune Alin Panaite. Luptătorul orădean vrea să câştige în cunoscută promoție şi trage tare la antrenamente.„Mă așteaptă un meci greu și important în același timp, așa că am ales să vin într-un cantonament de pregătire la munte alături de maestrul Alin Panaite. Fac câte două antrenamente pe zi, a câte două ore. Îmi place stilul de pregătire al maestrului, pe pas înainte, tehnic şi agresiv”, a declarat Adrian Maxim, care este susținut de fcicurrency.

Gala Glory 54 Birmingham va fi transmisă de Digi Sport, unul din meciurile așteptate fiind cel dintre olandezul Rico Verhoeven și croatul Mladen Brestovac.