Maxim l-a învins pe „McGregor de Moldova”

„Maximus Gladiatorul”, cum l-au numit organizatorii pe orădean, l-a învins pe Dmitrii Sîrbu, fost campion mondial de muay thay supranumit „McGregor de Moldova” la categoria -65 kg. Decizia a fost unanimă, iar în repriza a treia, pe care Maxim a dominat-o copios, moldoveanul a ajuns la podea cu un croşeu de dreapta.

„Mă așteptam la o luptă grea, deoarce am întâlnit un adversar puternic și experimentat care este în plină ascensiune. Am muncit mult pentru acest meci, mi-am studiat adversarul și in repriza a treia am reușit să-l trimit la podea. Am rămas impresionat de numărul mare de spectatori prezenți la Sala Polivalentă și de felul cum i-au susţinut pe luptători. La finalul meciului am fost felicitat şi de primarul Emil Boc, care s-a declarat încântat de prestaţia mea”, ne-a declarat Adrian Maxim, care este susținut de FCI-Currency și Jas-Construct System.

În main-eventul galei, Daniel Ghiţă l-a învins pein KO tehnic pe bosniacul Dzevad Poturak.