Maxim luptă pentru centura WKU cu un moldovean

Protagonist va fi luptătorul bihorean Adrian Maxim, care se va confrunta în ring cu Petru Morari (Republica Moldova), un adversar mai tânăr şi mai înalt cu 10 cm.

„Pentru mine este una din cele mai importante lupte din acest an, miza fiind centura europeană WKU la categoria -65 kilograme. Deși întâlnesc un adversar tânăr, acesta are experienţă, deoarece a mai urcat în ring la gale sonore din Europa de est. Voi da totul ca centura să rămână in România”, ne-a declarat Adrian Maxim, a căruit luptă este co-main eventul galei.

Gala este organizată în Sala „Constantin Jude” din Timişoara, de promotorul Alin Fălcuşan, şi va fi transmisă în direct de PRO X, vineri, începând cu ora 20:00.