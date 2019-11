Maxim se antrenează pentru Gala Golden Fighter

Maxim va lupta cu petru Morari pentru titlul WKU European la categoria -65 kg, meci programat pe durata a cinci reprize a câte trei minute. Morari este considerat „noua senzație a Chișinăului. El a luptat atât în meciuri de kickboxing cât şi de MMA în promoții precum KOK sau Eagles”.

Maxim s-a pregătit în ultima perioadă atât la Timișoara, cu luptătorul Adrian Mitu, cât și la Oradea la Sala Fit4U şi al sala din Girişu de Criş, localitatea natală a sportivului.

Gala de la Timişoara, organizată de promotorul Alin Fălcuşan, va conține și o confruntate de kickboxing România – Olanda.

Un duel care se anunță extrem de spectaculos, olandezii fiind recunoscuți pentru școala lor de K1.

Gala programată în Sala „Constantin Jude”, de la ora 20:00, va fi transmisă de PRO X.

FIGHT CARD – GFC6

Main Event WKU World Title -83 KG 5 x 3:

9. Adrian Mitu (Romania) VS Alexandridis Triantafillos (Greece)

WKU European Title -65 kg 5 x 3

8. ADRIAN MAXIM (Romania) VS PETRU MORARI (Moldova)

Romania vs Holland

7. ROBERT CONSTANTIN (Romania) VS MICHAEL BOAPEAH (Netherlands)

6. MARIUS MUNTEANU (Romania) VS MUHAMMED BALLI (Netherlands)

5. RADU MEDELEANU (Romania) VS ONUR SAHIN (Netherlands

4. ALIN VACAREANU (Romania) VS JIMMY OMANI (Netherlands)

3. GABRIEL BOZAN (Romania) VS DOMINIQUE PINAS (Netherlands)

Super Fight

2. RAUL KOCSMAROS (Romania) vs HARIS FERIZOVIC (Romania)

1. FLAVIUS NECHITA (Romania) VS SORIN HORVATH (Romania)