Maxim și-a făcut KO adversarul

Maxim l-a bătut prin KO în repriza a doua pe iranianul Firouzabadi Mohammad (33 de ani) la categoria 67 kg, într-o luptă după reguli de K1

„A fost o lupta cu un adversar despre care nu am știut prea multe, care chiar a reușit să mă suprindă cu o lovitură de genunchi la cap. In repriza a doua am intrat mult mai motivat, observând greşelile adversarului şi am reușit să-l fac knock-out cu un croșeu de stânga. Este o victorie de moral pentru mine. Mă simt în formă, de mâine îmi reiau antrenamentele şi aştept următorul meci, următorul adversar, oricare ar fi. Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”, ne-a declarat Maxim.