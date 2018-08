Maziliri temporare și definitive, la Consiliul Județean

De marți, Consiliul Județean are o nouă organigramă votată. Din aceasta nu mai face parte Horia Carțiș, omul care în mandatul președintelui Cornel Popa tăia și spânzura în Consiliul Județean. Carțiș a devenit director al Direcției de Proiecte din CJ Bihor chiar în primele zile de mandat ale noii conduceri, în urma unui concurs organizat în ultimele zile ale mandatului Popa.

Nu este deloc exclus ca, în urma acestei decizii, Horia Carțiș să se îndrepte pe cale legală împotriva conducerii Pasztor – Mang – Bodea. De asemenea, prin această nouă organigramă, Secretarul Județului rămâne fără direcții în subordine. Este cunoscută relația proastă între Carmen Soltănel și șefii UDMR, PSD, ALDE de la Județ.

Consilierii județeni PNL nu au votat deloc noua organigramă, pe care au catalogat-o ca fiind una schiloadă. Proiectul a trecut, însă, cu votul majorității.

„Constatăm că persoanele incomode au fost îndepărtate. Este desființată Direcția de Proiecte și nu se pune nimic în loc. Prin comparație, Primăria Oradea are 15 persoane în Direcția de Proiecte. CJ renunță, nu îi interesează și se ocupă de reglări de conturi cu anumiți angajați care nu au culoarea politică potrivită sau nu sunt buni executanți. Este clar că această organigramă nu are nicio legătură cu dezvoltarea județului. Are legătură cu diverse persoane cu diverse frustrări și insomnii”, a declarat consilierul Avrigeanu, șeful grupului PNL, înainte de momentul votului.