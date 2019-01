CSM Oradea s-a aflat la conducere până după jumătatea reprizei secunde, dar clujenii au trecut în avantaj după ce antrenorul George Tăutu a trimis pe teren juniorii și rezervele. „Nu ne-a interesat în mod deosebit rezultatul, chiar dacă am fi dorit totuși să câștigăm. Am preferat să rulez toți jucătorii, cu precădere pe cei care joacă de obicei mai puțin. Chiar și așa, am fost aproape de un rezultat bun”, ne-a declarat tânărul tehnician orădean.