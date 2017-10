MediaMax, eveniment dedicat antreprenorilor orădeni

Marți, la Hotelul DoubleTree by Hilton, trustul media care deține Bihon.ro, Jurnal bihorean, Bihari Naplo și Erdon.ro, Inform Media Press a organizat un eveniment dedicat antreprenorilor orădeni. Aflat la a patra ediție, programul MediaMax vine în ajutorul antreprenorilor orădeni, pe care îi sprijină în activitatea de business. „Ne mândrim cu faptul că avem cel mai mare tiraj de produse tipărite din vestul ţării, iar statutul de publicatii independente politic si economic si faptul ca tratam cu fidelitate si obiectivitate viata comunitatii locale, ne-a adus la performanta de a fi cititi de un numar de peste 80.000 de cititori/zi si mai mult de 13.000 de abonamente. Pe langa ziarele de marca si arhicunoscute local, publicam cu frecventa, suplimente pe diferite domenii si reviste tematice gratuite, cum ar fi Afaceri din Bihor care trateaza situatia economica a judetului Bihor si publica povestile de succes ale companiilor locale.

Din 2004 am lansat pe piata portaluri de stiri, care s-au dezvoltat organic, an de an ajungand astazi la un numar de 1.395.000 unici pe luna. In Oradea, portalurile de stiri locale Bihon si Erdon au crescut constant devenind adevarate embleme pentru judetul Bihor, iar Erdon pentru Transilvania si comunitatea maghiara, cu peste 430.000 vizitatori unici pe luna şi mai mult de 3.700.000 afişări lunare, potrivit Google Analytics.



Anul acesta am lansat un nou ziar Jurnal Bihorean Plus, cu aparitie saptamanala, vinerea si distributie gratuita in localitatile rurale din jurul orasului”, a declarat directorul de vânzări Inform Media Press din Oradea, Andrada Buhaș.

Invitatul special a fost Marius Ghenea, director de investitii in cadrul fondului 3TS Capital Partners, antreprenor in serie si business angel cu investitii de succes in SEE. Marius Ghenea se afla in topul oamenilor de afaceri conform Forbes Romania si este Co-fondator al Venture Connect (o platforma de sprijin pentru antreprenori de start-up si investitori). Cunoscut ca fiind unul dintre leii din cadrul emisiunii “Arena Leilor”, Marius Ghenea este si autorul primei carti din antreprenoriat din Romania.

„Dacă vorbim despre promovare este foarte important să înțelegem că este nevoie de o strategie pe termen lung în ceea ce privește marketingul general (….) Este foarte importanta colaborarea cu branduri longevive din media si nu numai(…)”, a precizat Marius Genea în cadrul evenimentului MediaMax.