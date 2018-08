Medic rezident, absolvent al FMF Oradea, despre protestatari: „Sper să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit”

Potrivit adevărul.ro, zălăuanca Sorina Petruşan Dunca este soția jandarmului bihorean Mihai Dunca. Aceasta a postat pe pagina sa de Facebook mai multe injurii la adresa protestatarilor.

„Femeie jandarm suspectă de fractură de coloană cervicală: Ăştia sunteţi voi,cei de dreapta? PSD-ul e răul acestei ţări? S-au întors de la cules căpşuni şi spălat babe la fund cei din DIASPORA să se bată cu jandarmii? Sunteţi cretini, mă? M-am săturat de cât puteţi fi de proşti şi de cretini, nu ştiţi nici măcar pentru ce protestaţi. Veorica… da, e proastă. Dar tare proşti erau şi prin alte guverne. M-am săturat să văd toţi analfabeţii din listă cum protestează ei. Ăsta vă e protestul oligofrenilor? O femeie, un cadru militar în cărucior de acum în colo. Şi în încheiere, vă doresc să n-aveţi noroc şi sper să vă omoare jandarmii în bătaie şi pe voi şi pe bradilalicul care se numeşte Klau şi condamnă ”Vi-o-le-n-ţeee-le” asupra populaţiei. Sper să beţi cu paiul câte zile mizerabile mai aveţi de trăit, că sunteţi proşti şi e păcat să trăiţi”, a scris doctorița.

Pentru că a fost dur criticată, doctorița cunoscută a fi drept „rea de gură”, a mai postat un mesaj:

„Îmi cer scuze faţă de cei care s-au simtit jigniţi de postarea mea, în niciun caz nu am intenţionat asta. Vreau să lămuresc câteva lucruri apărute în presă şi cu asta sper să se încheie subiectul. Am fost şocată să văd o femeie, în haina militară, care a ieşit să îşi facă datoria, aşa cum trebuie să ne-o facem toţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care femeia neajutorată era sfâşiată de mulţime. Nu am avut nicio intenţie să jignesc diaspora, ci pe acei oameni care au lovit-o cu bestialitate pe femeie. Acei oameni, după parerea mea, nu merită mila niciunui judecător! Şi ar avea o scuză dacă nu ar fi normali la cap. Pe mine jandarmii m-au apărat când am fost la rândul meu agresată la evenimentele de voluntariat. Este dureros să fie traşi la răspundere doar pentru că şi-au făcut datoria. Îmi este teamă de momentul în care ei se vor teme să mai acţioneze. Îmi cer scuze încă o data de la oamenii care s-au simţit jigniţi. Am fost în stare de şoc să văd acele imagini în care o femeie neajutorată era linşata de mulţime la un protest!”.

Contactată de reporterii de la adevărul.ro, Sorina Petruşan Dunca spune că durerea femeii jandarm a făcut-o să reacționeze „oarecum proporţional cu cele văzute”.

„Eu nu am porniri agresive, în niciun caz, am avut o pornire agresivă din spirit civic. Nu sunt de acord cu cei care promovează faptul că să fii jandarm-femeie e un risc asumat; nu într-o ţară civilizată. Şi nu linşezi o femeie, căzută la pământ, să o aduci în stare, conform presei, de inconştienţă. M-am pus în locul ei. I-am vazut privirea, durerea din poze, se vedea cum strigă şi evident am reacţionat oarecum proporţional cu cele văzute, având şi eu agresiuni fizice reclamate prin 112. E o isterie şi o ură împotriva noastră, a medicilor, a poliţiştilor, a tot ce e “al statului” şi noi nu avem nicio vină. Respect enorm de mult cadrele MAI, nu datorită soţului (jandarm la Inspectoratul Bihor), ci datorită nevoii pe care am avut-o, iar ei au răspuns mereu prezent. Mi se rupe sufletul când ştiu cât de neclare legi avem în această ţara şi ştiu că dacă actionează, ei sunt mereu răspunzători”, a declarat Sorina Petrușan Dunca, potrivit sursei citate.

Tot conform adevărul.ro, un medic de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău a lansat o critică foarte dură la adresa tinerei, în vârstă de 28 de ani, dar și la jurământul depus de aceasta: „Nici un cuvînt despre sutele de români şi străini masaţi la cap, spate, membre? Şi când am citit că un medic doreşte cuiva să bea cu paiul… Regretabil. Trebuie să fim obiectivi la ce vedem, nu la ce spun diferit cele două tabere. Noi, doctorii, tratăm la fel şi pe agresori, şi victimele, nu ? Nu avem voie să fim părtinitori, aşa am jurat, nu?”, i-a scris ORL-istul Ionuc Mândraş.

„Doresc să îmi exprim dezaprobarea totală față de afirmațiile postate de către dr. Sorina Petrușan, asociate cu numele instituției în care lucrez din anul 2001, instituție care prin întregul colectiv m-a ajutat să mă dezvolt, atât ca persoană cât și ca specialist. Atitudinea doamnei dr. Petrușan este incompatibilă cu îndatoririle morale cuprinse în jurământul hipocratic”, a declarat și Danci Georgeta, medic primar Radiologie și director medical interimar al Spitalului de Recuperare, Borșa.

La scurt timp după postare, doctorița și-a închis contul. Cu toate acestea, internauții o critică în continuare pe diverse grupuri de Facebook, ba chiar au demarat o petiție online pentru excluderea din profesia de medic a doctoriței. Petiția poate fi accesată aici.

După cum Bihon.ro a aflat, doctorița a mai avut o altercație, în 2017, pe grupul „Protecția Animalelor Bihor” cu Lectorul univ. dr. Bodo Edith, pe care o cataloga drept o doamnă „cu probleme de percepție și simptomatologie bipolară”.