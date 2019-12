Medicul care a lăsat Germania pentru Oradea

Este mărturisirea doctorului care a fost speaker la 11 even experiences, eveniment care a fost organizat de Fundația Comunitară Oradea, și care a vorbit despre acel moment când ești singur în viață și trebuie să faci alegeri, să iei decizii.

Despre alegeri a vorbit și doctorul care, așa cum îi place să spună , „alături de autorități și de colegi” și-a fixat ca obiectiv, „și-a pus în cap” să aducă secția de Neurochirugie din Oradea în secolul XXI. Un microscop operator, un aspirator transonic, viitoarea stație de neuronavigație și ecograful intraoperator vorbesc despre planurile doctorului Alin Blaga. Cel care în 2018 realiza, alături de o echipă de medici, o operație în premieră la Oradea, primul implant de neurostimulator medular, menită să salveze pacienții de durerile insuportabile la coloană.

La sfârșitul anilor 90 a primit propunerea de a rămâne în Germania, acolo unde făcea chirurgie de urgență, chiar de la șeful său de atunci, președintele Societății Germane de Chirurgie de Urgență de azi. Dar fiindcă Germania de atunci i se părea „prea rece” pentru el, a ales să revină acasă „într-o Românie nesigură”, alegerea ulterioară după mii de ore în sala de operație fiind Oradea. În virtutea vorbei nemțești „acasă este locul care își dă de muncă”.

„Un mare medic trebuie să fie și un mare om”

E crezul neurochirurgului Alin Blaga. Sunt cuvinte care îl urmăresc din anul I de facultate, atunci când a pășit pentru prima oară într-o sală de operație. Așa cum spunea mama medicului, profesor de matematică la Politehnică, atunci când Alin Blaga a decis să devină neurochirurg, „s-a pierdut un bun matematician”. Doctorul Alin Blaga și-a amintit că a făcut această alegere prin clasa a VI-a.

Poată și pentru că, atunci intuia ceea ce crede azi cu tărie, fără a se autoclama ca fiind deținător al adevărului absolut și anume, că în viață nu e ca în geometrie „Cel mai scurt drum dintre două puncte nu e întotdeauna linia dreaptă”, consideră medicul, adept al ideii de a-și urma visul, conștient fiind că, adesea, pentru asta trebuie să faci ceea ce spunea unul dintre poeții lui favoriți Lucian Blaga: „Sapă numai, sapă, sapă, până dai de stele-n apă”. Fiindcă provocarea organizatorilor „11 even experiences” a fost aceea de a aduce în fața publicului oameni, modele care să vorbească despre alegerile pe care le-au făcut, acesta a fost și firul poveștii de viață a șefului Secției Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean.

„Cel care a fost pus odată să aleagă, cel care a trecut prin acest moment când a trebuit să ia o decizie, va ști, întotdeauna, singurătatea acelui moment. Când ești doar tu, singurul, care trebuie să iei decizia”, a explicat medicul. E acel moment când „rămâne doar vorba bătrânească că «sfaturile sunt de dat, nu de ascultat”. Alin Blaga a povestit cu umor situații de viață, a spus că s-a născut în Mănăștur, în Cluj Napoca, „de fapt nu chiar, m-am născut la Gine 2”, într-o vreme când în acel cartier încă se tăiau porcii în spatele blocului și nu era chiar un cartier în care să-ți facă plăcere să fii.

„Cu ce m-a ajutat pe mine că sunt mănășturean? Am învățat să ies biruitor în bătăliile pe care le aveam în spatele blocului. Acum să nu vă închipuiți că ne băteam, dar cu țevi cu cornete tot am tras…. Cei care au crescut cu cheia de gât își aduc aminte”, a rememorat doctorul, care, cu modestie a specificat că se simte mai comod „în costumul de sală” decât ca speaker.

„Ultima dată am fost pe o scenă prin clasa a IV-a la Cântarea României”, a glumit medicul. În același registru, demonstrând că are un umor fin în discurs, iar autoironia nu îl pune în încurcătură, reputatul specialist de azi și-a amintit că în anul I de facultate auzise că există o doamnă doctor Florian care se ocupă extraordinar de studenți. Oportunitatea era aceea de a face practica de vară la Neurochirurgie. „Am luat un buchet imens de flori albe, cred că erau gladiole, și m-am prezentat la Neurochirurgie întrebând de doamna doctor Florian. A apărut doctorul Florian Ștefan, un profesionist extraordinar, care mi-a rămas și mentor. Aceștia au fost primii pași în neurochirurgie”, și-a amintit cu plăcere neurochirurgul.

Un pariu câștigat

Alin Blaga a vorbit apoi despre parcursul unui tânăr în comunism: gimnaziu, liceu, facultate, câmpul muncii. „Cei care nu urmau acest parcurs erau, atunci, excepții. Dar după Revoluție a apărut ceva nou: tentația banilor. Un medic rezident avea salariu 150-200 dolari. Un reprezentant medical 1500-2000 de dolari. Plus beneficii: mașină de serviciu, telefon plătit de firmă, excursii de recompensare.

Doi ani am fost reprezentant medical, era frumos , aveam bani. Dar eu vroiam săă ajut oamenii, să simt aceea adrenalină când după o operație supercomplicată pacientul e în regulă. Atunci am pus un pariu cu un coleg care mi-a spus că : « tu ești obișnuit cu bani, cu afacerile, cu distracția, nu poți să lași baltă totul și să te ocupi de învățat» Asta am și făcut, am câștigat pariul, mi-am urmat visul”, și-a amintit doctorul.

Alin Blaga a povestit apoi despre un alt punct de intersecție din viață în care a trebuit să ia o decizie extrem de importantă. S-a întâmplat la sfârșitul anilor 90, când specialistul de azi se afla în Germania, ca bursier al Bisericii Evanghelice. „Eram într-un oraș mic, întunecat, auslander, și știți ce implicații are acest cuvânt, un cuvânt aflat atunci pe toate gardurile, într-o Germanie închisă, încuiată la cap. Alin Blaga făcea acolo chirurgie de urgență, o specialitate cu un spectru foarte larg care cuprinde toate patologiile.

„Nu îmi plăcea, dar am promis că voi face față și alți medici vor beneficia de această bursă. Așa că mi-am propus să rezist, mi-am înghițit multe lacrimi amare. Șeful meu de atunci, actualul președinte al Societății Germane de Chirurgie de Urgență, mi-a propus să rămân în Germania. Din acel moment, colegii, care mă priveau ca pe unul fără șanse, au început să se comporte urât , necolegial. Trebuia să dau răspuns într-o săptămână. M-am dus într-un mic bar, eram vreo 6 oameni la bar, am băut trei ore vreo trei beri tot gândindu-mă ce să fac. Îmi tot veneau în cap cuvintele lui Arghezi, care e atât de uman în gândire și exprimare: « Fără să vreau să ies biruitor, Vreau să te pipăi și să urlu: Este!» În aceste trei ore, nici un chelner nu m-a întrebat nimic, nimeni nu a purtat o conversație cu nimeni. Am resimțit aceea nevoie să existe cineva când trebuie să iei decicizii. M-am gândit că noi avem sânge latin și în oricare bar din România, un chelner m-ar fi întrebat după trei ore: «ce te doare?». Atunci am decis că nu vreau să rămân în Germania care e prea rece pentru mine și am decis să mă întorc într-o Românie nesigură”, a povestit șeful Secției Neurochirurgie dr. Alin Blaga.

Din 2013, este medic la Oradea, deși avea și alte opțiuni. Aici a fost provocat să aducă secția de Neurochirurgie la standardele secolului XXI. Și vorba moderatorului „11 even experiences”: „Dă doamne să-i reușească!”