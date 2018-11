„Melting Sun” cu Amalia Gaiţă, la Moszkva

Un proiect care i-a schimbat total perspectiva asupra muzicii este cel început acum trei ani, intitulat „Melting Sun”. A devenit primul ei album, lansat în 2017. „Melting Sun” este un material energic, colorat, care aduce emoție și intimitate, printr-o fuziune de jazz-soul-funk-rock alternativ.

Alături de trupa ei, Vlad Cotruș – chitară, Mihai Moldoveanu – chitară bas, Adrian Schiopu – tobe, Amalia urmărește jocul și improvizația, atingând surprinzătoare câmpuri emoționale, prin stilul eclectic și structurile contemporane, cu accente vintage. Piesele cântate la oradea, compoziţii proprii au surprins prin sensibilitate dar şi prin timbrul vocal deosebit al Amaliei.

„Mulțumim oamenilor dragi din Oradea pe care i-am cunoscut la concert. Ne-am simțit ca acasă la Moszkva! Thank you for the good vibes!”, a scris Amalia Gaiţă pe pagina sa de Facebook, după concert.