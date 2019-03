Memorialul Dan Mihai Carțiș, la a treia ediție

Concursul are caracter internațional, urmând să reunească sportivi din România, Ungaria și Germania. Competiția cinstește memoria regretatului șahist orădean Dan Mihai Carțiș, fost vicecampion mondial la șah prin corespondență. Concursul se va desfășura sâmbătă, cu începere de la ora 09:30, la Hotel Elite. Memorialul Dan Mihai Carțiș va fi un concurs de șah rapid, pe durata a nouă runde, în sistem elvețian. Ritmul de joc este de 12 minute + 5 secunde de mutare / jucător. Fondul de premiere este de 5.000 lei, urmând ca premiul pentru câștigător să fie de 900 lei. Vor fi recompensați primii șapte clasați, dar vor exista premii și pentru jucători cu ELO sub 2050, ELO sub 1750, pentru juniori U 16 ani, veterani peste 60 de ani, respectiv pentru concurente.

Organizatorii au introdus o noutate față de edițiile precedente. Astfel, ierarhia finală va fi stabilită după Final Four, în care se vor întâlni primii patru clasați (1-4, respectiv 2-3), urmând apoi finala mică și finala mare. La concurs și-au anunțat participarea nu mai puțin de șase maștri internaționali: George Ardelean, Teodor Anton, Mihai Grünberg jr., Robin Dragomirescu (România), respectiv Váradi Viktor și Kiss Pál (Ungaria). Vor fi prezenți și trei maeștri FIDE, printre care orădeanul Alexandru Stanciu. Arbitrajul va fi asigurat de maestrul FIDE Dan Raț.