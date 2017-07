„Memorialul general Choi” la taekwon-do ITF

Competiţia este organizată de Clubul Sportiv Tae Kyon Oradea (preşedinte-antrenor Alexandru Sas), în colaborare cu Federaţia Română de Taekwon-do ITF condusă de Cosmin Oprescu, în memoria generalului Choi Hong Hi, fondatorul stilului.

La conferinţa de presă la care a fost anunţat evenimentul au participat Alexandru Sas – preşedinte CS Tae-Kyon Oradea, precum şi reprezentanţii federaţiei: Cosmin Oprescu – preşedinte, Mihai Hondru – secretar general Ciprian Banea – vicepreşedinte.

La concurs vor participa 308 sportivi (copii, juniori şi seniori) reprezentând 19 cluburi din România, Moldova, Ucraina şi Ungaria.

Oradea va fi reprezentată de cluburile Tae Kyon şi Wolf. Competiţia va debuta astăzi, la ora 8:30, aceeaşi oră de început fiind prevăzută şi pentru mâine. Deschiderea oficială va avea loc astăzi, începând cu ora 19:00. Marele regret al lui Alexandru Sas este că nu a putut să obţină Arena Antonio Alexe pentru organizarea cupei internaţionale. „Sunt indignat că nu am putut organiza competiţia la Arena Antonio Alexe, din cauza preţului cerut. 1.000 de lei pe oră, suma stabilită de Consiliul Local, este prea mult pentru cluburi ca noi. O sumă exagerată! În aceste condiţii am fost nevoiţi să căutăm locaţii în zona limitrofă şi am găsit deschidere şi oameni de treabă la Sântandrei”, a spus Sas. Oficialii federaţiei au precizat că în Sala Polivalentă de la Cluj o oră costă 100 de lei, iar la Sibiu tot pentru o oră un club plăteşte 125 lei.

„Am ales din nou Oradea pentru Memorialul general Choi, deoarece prima ediţie desfăşurată în 2015 a fost una reuşită. Cu siguranţă că şi competiţia din acest an se va ridica la un nivel ridicat. Creştem de la an la an şi încep să vină mai multe cluburi din străinătate”, a declarat preşedintele Cosmin Oprescu.